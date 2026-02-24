¿Hay fraude en Colombia? Petro asegura que sí y genera polémica sobre la transparencia electoral

La confianza en las elecciones vuelve a ser el centro de la discusión en Colombia luego de que el presidente de la República publicara un mensaje en su cuenta de Twitter en el que afirmó que hay un “fraude permanente y reiterativo” en los procesos electorales del país.

Según el mandatario, se han presentado casos en los que, a su juicio, los algoritmos utilizados para el conteo de votos han sido alterados.

Estas declaraciones generaron reacciones inmediatas, ya que entidades como la Procuraduría, la Contraloría, la Misión de Observación Electoral (MOE), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría han señalado que se garantiza la transparencia de los comicios.

Sin embargo, la polémica se trasladó a La Mesa Ancha Electoral de Noticias RCN.

Heráclito Landinez y los antecedentes de fraude

Heráclito Landinez, candidato a la Cámara, destacó la importancia de que los colombianos tengan confianza en el sistema electoral. Sin embargo, señaló antecedentes que, según él, son graves para la democracia del país.

Recordó que en las elecciones de 2022 se reportaron 700.000 votos “nuevos” que inicialmente no estaban contabilizados. Gracias a la labor de los testigos electorales en todas las mesas del país, se logró recuperar la totalidad de esos votos durante el escrutinio, lo que permitió que su colectividad obtuviera cuatro curules adicionales en el Senado.

Landinez también mencionó el caso de 2014, cuando, según su relato, al Partido MIRA se le registraron cerca de 520.000 votos “de más”, lo que le impidió obtener tres senadores que les correspondían legítimamente según la votación ciudadana. Para él, estos antecedentes demuestran que existen riesgos en el manejo de los datos electorales.

El candidato explicó que en el mundo de las nuevas tecnologías, el riesgo no está en la transmisión de los datos, que se hace incluso teléfono a teléfono por los jurados de votación, sino en el procesamiento de la información.

Señaló que sin acceso al código fuente del sistema y a la “huella digital” de los algoritmos, los ciudadanos y los partidos no pueden verificar la seguridad y la transparencia del procedimiento.

En su opinión, el presidente plantea un punto válido al solicitar acceso a esa información para garantizar que los resultados reflejen de manera confiable los 20 millones de votos que se procesan.

Federico Restrepo y la alerta sobre desconfianza

Por su parte, Federico Restrepo, candidato al Senado, criticó las declaraciones del mandatario y las consideró irresponsables. Señaló que difundir la idea de un fraude sin pruebas puede generar desconfianza y afectar la participación ciudadana en las elecciones del próximo 8 de marzo.

Restrepo recordó que bajo el mismo sistema cuestionado, los partidos lograron representación importante en el Congreso.

Es posible que el sistema tenga fallas, pero con ese sistema ustedes llegaron al poder y hoy tienen un número importante de congresistas en el Senado y en la Cámara.

Añadió que la discusión sobre supuestas irregularidades sin evidencia puede derivar en cuestionamientos selectivos de los resultados: que se dude si alguien pierde por un “problema del software” o se justifique si alguien gana, lo que, según él, no es responsable ni constructivo.

¿Qué se dijo sobre la intervención del procurador?

Durante el debate, también se abordaron declaraciones recientes del Procurador General, quien expresó que nadie puede “jugar con la honra” de las instituciones ni de los ciudadanos, y criticó la difusión de afirmaciones sin sustento.

Restrepo coincidió en que se debe confiar en el sistema electoral existente y alertó sobre los riesgos de abrir un debate público que siembre dudas sin pruebas.

Por otro lado, el analista Julio Iglesias recordó que poner en duda la transparencia electoral sin pruebas es una práctica habitual de líderes populistas en Colombia y América Latina.

Afirmó que si existen evidencias concretas de fraude, deben presentarse ante la Fiscalía para que se investigue y se determinen responsabilidades. Iglesias advirtió que, de lo contrario, se corre el riesgo de debilitar la confianza ciudadana en el sistema democrático y generar conflictividad social.