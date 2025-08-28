Así se habría alterado el lugar en donde desapareció Valeria Afanador: ¿Quién lo hizo?

El caso de Valeria Afanador ha tenido nuevas pistas en las últimas horas. Noticias RCN reveló en exclusiva un video con los últimos minutos de la menor antes que desapareciera.

Afanador lleva desaparecida desde el 12 de agosto. Por cielo y tierra la han buscado e incluso Interpol emitió una circular amarilla. La última vez que la vieron estaba durante el recreo en su colegio.

Video del último momento: la pista clave

El abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, indicó que la institución educativa habría alterado la escena de la desaparición. Además, mostró una declaración de la rectora, Sonia Ochoa, en la que aseguró que un extrabajador podría estar relacionado con el caso. Esta información no se le reportó a las autoridades.

El video muestra que, sobre las 10:02 a.m., la niña estaba en el arenero. Tres minutos después, ella intentó pasar por un arbusto, pero se topó con la reja. Posteriormente, se agachó y pudo salir de la institución. A las 10:05 a.m., ya no se tenía rastro.

Estas recientes revelaciones han generado más preguntas que respuestas. El abogado habló con Noticias RCN.

¿El colegio alteró la escena del crimen?

Quintana aseguró que con este video, se fortalece la responsabilidad del colegio: “Se ven cosas que llaman la atención. Primero, no estaba frente a un profesor o adulto responsable. Con excepción de, al parecer, una persona de servicios generales y que parece no hizo absolutamente nada. También se ve que alguien le estaba dando instrucciones a Valeria para que saliera del colegio”.

La escena más importante que tiene la Fiscalía, fue adulterada por el colegio (…) Lo que hicieron fue tapar los huecos (por donde salió Valeria), rellenarlos con cemento y piedras, poner más rejas y alterar la escena del crimen.

De igual forma, el abogado aseguró que el resto de los menores siguen transitando cada día por el arenero, cuando esa zona debería estar sin acceso al público: “Como primeros respondientes deben asegurar la escena. La normativa se lo exige. Le hemos pedido a la Fiscalía que también se investigue con profundidad”.