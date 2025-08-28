Defensoría advierte graves fallas en caso de Valeria Afanador: colegio se demoró excesivamente en avisar a las autoridades

Noticias RCN tuvo acceso a un documento de la Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca en el que se señalan por lo menos cinco falencias graves en el caso de Valeria Afanador, la pequeña de 10 años que completa más de 15 días desaparecidas.

El Ministerio Público indicó algunos errores por parte de la Fiscalía, el ICBF y del colegio, que fue el lugar donde desapareció la menor.

El documento de tres páginas publicado por la Defensoría mencionó cinco graves conclusiones que aluden una demora excesiva por parte de la institución educativa, en la notificación a las autoridades competentes durante las 3 horas siguientes a la desaparición.

De acuerdo con la entidad, en este tiempo “se habrían podido ejecutar acciones coordinadas con las autoridades municipales para establecer controles en las entradas y salidas del municipio, así como en diferentes medios de transporte local”.

Las irregularidades en el caso de Valeria Afanador

Aunque en Colombia la ley establece que la desaparición de un menor configura una situación de altísima prioridad, la Defensoría aseguró que las autoridades competentes "violaron los principios del interés superior de la niñez y de protección integral", al limitar la búsqueda a una sola hipótesis y no activar inmediatamente la vía de la Fiscalía General de la Nación.

Se generó un incumplimiento grave del deber estatal de protección integral y restablecimiento de los derechos de la menor de edad.

Sobre la tardanza en la notificación a las autoridades competentes, el Ministerio Público resaltó que, aunque la desaparición de Valeria se denunció el 12 de agosto, no se emitió la notificación amarilla de Interpol sino siete días después.

Esto limitó la activación de las notificaciones a entidades como Migración Colombia y a organismos de transporte terrestre y aéreo, para evitar el traslado de la niña a otra zona.

Finalmente, la Defensoría Regional mencionó que hubo omisión al no activar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el cual obliga a actuar de inmediato en casos que involucren a menores de edad.

Así fue la desaparición de Valeria Afanador

La niña de 10 años, Valeria Afanador, desapareció el pasado 12 de agosto cuando se encontraba en descanso, en las instalaciones del colegio Gimnasio Los Laureles, en Cajicá.

Sobre las 10 de la mañana, la profesora de la menor se percató de su ausencia y en respuesta se activó un protocolo interno de búsqueda que se extendió por tres horas. Después de eso, la institución hizo la alerta a las autoridades.

Una vez hecho el denuncio, se puso en marcha la búsqueda encabezada por la Secretaría de Seguridad del municipio, a lo largo del río Frío, los bosques y lugares aledaños al colegio.

Bomberos de municipios cercanos, el Ejército Nacional y unidades de Gestión del Riesgo se sumaron a las labores que, hasta ahora, no han dado frutos.

Las autoridades ya descartaron que la pequeña haya caído al río o que se encuentre en la zona boscosa cercana al colegio.