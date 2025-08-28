Video: los últimos minutos de Valeria Afanador en el colegio, antes de su desaparición

El pasado 12 de agosto se reportó la desaparición de la niña de 10 años, Valeria Afanador, en el colegio Gimnasio Los Laureles, en Cajicá.

Noticias RCN tuvo acceso en exclusiva a un video de cámaras de seguridad que registra los últimos minutos de Valeria al interior de la institución. Aunque en las imágenes no se ve a ninguna persona interactuando con ella, la investigación continúa.

Tras 17 días de lo sucedido, las autoridades avanzan en la investigación que fue asumida como un caso de desaparición forzada, mientras que, con el paso de los días, se conocen serias irregularidades que habría surtido el proceso desde el primer momento en que se supo sobre la desaparición de la niña.

Así desapareció Valeria Afanador

El video, en poder de la Sijín de la Policía, es de las 10:02 de la mañana del 12 de agosto durante el recreo. Allí se ven niños atrás de Valeria y una persona que parece ser un trabajador del colegio, quien se ubica al lado de un pasamanos.

Tres minutos después aparece en cámara Valeria Afanador, intentando traspasar un arbusto que tiene reja.

Luego, la pequeña camina unos metros hacia adelante, desde la arenera y vuelve a retomar su rumbo hacia el arbusto que rodea la salida del colegio.

Allí, se agacha y logra salir de la institución. Ese es el momento en el que se pierde su rastro, exactamente hacia las 10:05 de la mañana.

¿Quién estaría detrás de la desaparición de Valeria?

Salta a la vista que la pequeña Valeria aparece siempre sola en la escena del video, en ningún momento se ve a una persona recibiendo instrucciones dentro o fuera del plantel.

Lo que resulta enigmático es por qué la determinación de la niña por salir en esa parte del colegio y si alguien externo estaría alguien incitándola o engañándola para cruzar la reja.

La Fiscalía Seccional de Cundinamarca ha hecho entrevistas a funcionarios del colegio, labores de campo, recolección de videos, labor de vecindario, búsqueda con grupos especializados y perros, y despliegue de un equipo humano y técnico para dar con el paradero de la menor; sin embargo, los esfuerzos no han dado frutos.