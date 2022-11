Radiografía de violencias contra la mujer: estos son los lugares con mayor percepción de inseguridad

En poco más de una semana, dos jóvenes de 17 y 18 años fueron violentadas sexualmente en el transporte público de Bogotá. Hoy se conoció que otra mujer fue tocada en sus partes íntimas por un usuario de Transmilenio. En Antioquia, una niña fue abusada y asesinada al salir de su colegio; y en el Meta, una vez más, una mujer fue violada y empalada. Ahora se encuentra hospitalizada y en grave estado de salud.

Este es el aterrador testimonio de la joven que fue víctima de una brutal agresión sexual en Villavicencio https://t.co/T2xKK2XB76 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) November 10, 2022

Como si fuera poco, en recientes horas se conoció otro caso más de violencia contra la mujer, esta vez por cuenta de un periodista que golpeó a su pareja y la arrastró, ocasionándole heridas que la dejaron 8 días incapacitada.

Este es @juanferbaro agrediendo a su pareja, actualmente es periodista y cubre política, está en Egipto… Trabaja en @NoticiasUno

Esto sucedió el 15 de octubre, ella tiene 15 días de incapacidad. pic.twitter.com/twocDx2k7n — Marla Gutiérrez (@marlagutierreza) November 9, 2022

La otra epidemia que vive el país es la de la violencia contra la mujer y la impunidad parecería ser lo que alimenta su contagio. De acuerdo con cifras de la organización de carácter feminista Sisma Mujer, de los casos de feminicidios en el país, el 44,06% continúa en etapa de indagación, el 33,81% en juicio, el 13,73% en investigación y de todos estos casos tan solo el 7,17% en ejecución de penas.

Preocupa aún más el siguiente dato: según un estudio de la Veeduría Distrital en Colombia, 8 de cada 10 mujeres manifiestan haber sido víctimas de acoso. El 80% no denuncia abusos porque no confía en la justicia, y ¿cómo confiar en un sistema que le falla a las mujeres? Para la muestra lo que le ocurrió a Hilary Castro, que tras ser abusada sexualmente en la estación de Transmilenio La Castellana acudió a una URI, pero le dijeron que su caso no era de urgencia y que además, había llegado fuera del horario de atención.

Continuando con las cifras, el 97% de las mujeres manifiestan que se han sentido acosadas en el transporte público y el 67,2% asegura percibir inseguridad en el sistema, mientras que el 70,7% se siente de esta misma manera en las calles y espacios públicos de la ciudad.

Lugares más inseguros según informe de la Veeduría Distrital

La lista de lugares inseguros para circular es extensa. Va desde la calle, hasta los lotes baldíos, las zonas con gran cantidad de desechos, los puentes peatonales, las calles en mal estado y las zonas de construcción. En el sistema de transporte público las zonas más peligrosas son los paraderos de algunas estaciones y el SITP. Lo que habría que preguntarse es qué lugar es seguro para ser mujer en este país.

Preocupantes cifras de violencia contra la mujer en Colombia

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, el panorama es el siguiente: en ocho meses (enero a septiembre de 2022) el sistema de salud ha recibido un reporte de 92.668 casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar. De acuerdo con el boletín número 29 de Sisma Mujer, en 2021 al menos cada 50 minutos una mujer fue víctima de violencia, cada 28 de abusos sexuales, y cada 17,8 minutos de agresiones físicas.

Finalmente, en lo corrido de este año se han registrado 44.484 presuntos casos de violencia física, 24.142 de violencia sexual, 15.477 de negligencia o abandono y 8.565 de violencia psicológica.