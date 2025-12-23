“Nuestra desigualdad es una elección y no una condena”: mensaje de la defensora Iris Marín

En lo que es su segunda Navidad al mando de la Defensoría, Iris Marín publicó una carta en la que analizó la situación del país.

La funcionaria aseguró que durante el año escuchó a las personas en las regiones, especialmente aquellas apartadas. Además, hizo una reflexión sobre Bogotá: “Es una ciudad de acogida de cientos de miles de personas que han llegado por diferentes razones y hacen de la capital casa y refugio”.

Los puntos que analizó

Lo que vi y escuché en los territorios son expresiones de decisiones colectivas que hemos tomado, de deudas que arrastramos y de responsabilidades que no podemos seguir postergando.

Marín enfatizó que hay una profunda desigualdad, siendo detonante para el incremento de la violencia. La defensora se refirió a los casos intrafamiliares, asesinatos de mujeres trans y el conflicto con los grupos armado que afecta a las poblaciones indígenas.

“Todas estas desigualdades y muchas más nos hacen olvidar que estamos en el mismo barco. Sin embargo, cada día me convenzo de que nuestra desigualdad es una elección y no una condena, no es una característica genética de nuestra sociedad”, aseguró.

El llamado al Congreso y al presidente

La naturaleza fue otro punto de su análisis: “Este territorio nos ha acogido con generosidad y no le hemos sido gratos”. Afirmó que es una responsabilidad reconocer el territorio y protegerlo.

De igual forma, describió la migración como un punto clave para la sociedad. “Millones de personas que habitan nuestro territorio y otros millones de colombianos y colombianas que cruzaron las fronteras estamos unidos en la colombianidad”, indicó.

Su carta concluyó con unas recomendaciones. Al Congreso y presidente de la República les pidió ser líderes que una comunidad política que incluya a toda la sociedad.

También hizo un llamado a elegir la igualdad en pro de la solidaridad. Para los actores armados, los invitó a desvincularse y elegir el camino de la paz.