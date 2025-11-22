Luis Fernando Martínez asume la dirección de la Aeronáutica Civil de Colombia

Este sábado 22 de noviembre la Aeronáutica Civil oficializó que Luis Fernando Martínez Chimenty será el nuevo director general encargado.

Designan a Luis Martínez como nuevo director general de la Aerocivil

Según la información compartida por la entidad, la designación se hará efectiva tras el decreto 1265 emitido por el Ministerio de Transporte este 21 de noviembre de 2025.

Martínez, quien venía desempeñándose como director financiero de dentro de la Aerocivil, ahora tomará el liderazgo de la autoridad aeronáutica sin dejar de lado las funciones inherentes a su cargo de origen.

“La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil informa que, mediante el Decreto 1265 del 21 de noviembre de 2025 del Ministerio de Transporte, a partir de la fecha el doctor Luis Fernando Martínez Cimenta, quien actualmente se desempeña como Director Financiero de la Entidad, asumirá el cargo de Director General encargado de la Aeronáutica Civil, sin perjuicio de las funciones propias de su cargo”, se lee en el documento.

Martínez es contador público de formación y cuenta con estudios superiores en Alta Dirección del Estado. También tiene varios años de experiencia en instituciones del orden nacional y distrital.

La trayectoria profesional del nuevo director de la Aerocivil

Ha actuado como asesor de alto nivel, directivo administrativo y financiero, y gerente de proyectos en organismos claves para el país como el Ministerio del Interior, la Contraloría General de la República, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Universidad Industrial de Santander.

RELACIONADO Aerocivil reporta fallas en sus servicios tecnológicos

“El nuevo Director General se ha distinguido por su capacidad para: Gerenciar eficazmente los recursos públicos, optimizar los procesos misionales y de apoyo institucional, dirigir equipos técnicos multidisciplinarios de alto rendimiento y asegurar el estricto cumplimiento normativo en materia fiscal, contractual y administrativa”, indica el comunicado.

La entidad manifestó su confianza en que Martínez Chimenty contribuirá significativamente al desarrollo del sector y a la consolidación de una aviación más segura y competitiva para todo el territorio colombiano.