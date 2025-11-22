Aerocivil anuncia medidas tras advertencia de EE. UU. sobre espacio aéreo cercano a Venezuela

La Aeronáutica Civil de Colombia anunció en las recientes horas una serie de medidas coordinadas con diferentes aerolíneas.

Aeronáutica anuncia medidas tras advertencia de EE. UU.

Esto, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un NOTAM advirtiendo sobre riesgos en el Área de Información de Vuelo Maiquetía, que cubre parte del espacio aéreo venezolano.

El aviso de la FAA señala un deterioro en las condiciones de seguridad y un incremento de la actividad militar en la región, factores que podrían afectar la operación segura de aeronaves que sobrevuelan esta zona.

Ante ello, la Aerocivil compartió, en su cuenta oficial de X, un comunicado en el que confirmó que puso en marcha un plan de coordinación con aerolíneas y autoridades internacionales para garantizar la protección de pasajeros y tripulaciones.

“La Aeronáutica Civil de Colombia informa a los medios de comunicación y al público en general sobre las acciones inmediatas y coordinadas que se han implementado a raíz del Aviso a los Aviadores (NOTAM A0012/25), emitido por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA)”, se lee en el documento.

La autoridad aeronáutica exigió a todos los operadores que utilicen este corredor aéreo la entrega urgente de información detallada que incluya análisis sobre el impacto de la advertencia en sus rutas y operaciones actuales.

También, una descripción de las medidas adoptadas, entre ellas posibles cambios de ruta y protocolos de seguridad reforzados y la confirmación de que cumplirán con el aviso previo de 72 horas que exige la FAA para cualquier ajuste operacional en los itinerarios afectados.

Aerocivil trabaja con aerolíneas tras advertencia de EE. UU.

La Aerocivil indicó que trabaja en estrecha articulación con las aerolíneas para mantener los más altos estándares de protección.

Mientras persista la alerta, Colombia mantendrá la vigilancia y la coordinación internacional para mitigar riesgos y ajustar las operaciones aéreas cuando sea necesario.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las aerolíneas para asegurar que, mientras se gestionan las implicaciones de este aviso internacional, se mantenga el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros y las tripulaciones”, finaliza el comunicado.