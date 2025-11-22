CANAL RCN
Colombia

Aerocivil anuncia medidas tras advertencia de EE. UU. sobre espacio aéreo cercano a Venezuela

La Aerocivil confirmó que puso en marcha un plan de coordinación con aerolíneas y autoridades internacionales para garantizar la protección de pasajeros y tripulaciones.

Ministerio de Transporte toma medidas por supuesta corrupción en la Aerocivil
Foto: Aerocivil

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
11:27 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Aeronáutica Civil de Colombia anunció en las recientes horas una serie de medidas coordinadas con diferentes aerolíneas.

Aeronáutica anuncia medidas tras advertencia de EE. UU.

Esto, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un NOTAM advirtiendo sobre riesgos en el Área de Información de Vuelo Maiquetía, que cubre parte del espacio aéreo venezolano.

EE. UU. enciende alarmas: advierten riesgo para aviones civiles por actividad militar en Venezuela
RELACIONADO

EE. UU. enciende alarmas: advierten riesgo para aviones civiles por actividad militar en Venezuela

El aviso de la FAA señala un deterioro en las condiciones de seguridad y un incremento de la actividad militar en la región, factores que podrían afectar la operación segura de aeronaves que sobrevuelan esta zona.

Ante ello, la Aerocivil compartió, en su cuenta oficial de X, un comunicado en el que confirmó que puso en marcha un plan de coordinación con aerolíneas y autoridades internacionales para garantizar la protección de pasajeros y tripulaciones.

“La Aeronáutica Civil de Colombia informa a los medios de comunicación y al público en general sobre las acciones inmediatas y coordinadas que se han implementado a raíz del Aviso a los Aviadores (NOTAM A0012/25), emitido por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA)”, se lee en el documento.

La autoridad aeronáutica exigió a todos los operadores que utilicen este corredor aéreo la entrega urgente de información detallada que incluya análisis sobre el impacto de la advertencia en sus rutas y operaciones actuales.

También, una descripción de las medidas adoptadas, entre ellas posibles cambios de ruta y protocolos de seguridad reforzados y la confirmación de que cumplirán con el aviso previo de 72 horas que exige la FAA para cualquier ajuste operacional en los itinerarios afectados.

Aerocivil trabaja con aerolíneas tras advertencia de EE. UU.

La Aerocivil indicó que trabaja en estrecha articulación con las aerolíneas para mantener los más altos estándares de protección.

EE. UU. habría impedido que buque petrolero ruso llegara a Venezuela: ¿Aumenta la tensión?
RELACIONADO

EE. UU. habría impedido que buque petrolero ruso llegara a Venezuela: ¿Aumenta la tensión?

Mientras persista la alerta, Colombia mantendrá la vigilancia y la coordinación internacional para mitigar riesgos y ajustar las operaciones aéreas cuando sea necesario.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las aerolíneas para asegurar que, mientras se gestionan las implicaciones de este aviso internacional, se mantenga el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros y las tripulaciones”, finaliza el comunicado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Envían a la cárcel al primer capturado por el homicidio del joven de 16 años, Harold Aroca

Bogotá

VIDEO | Persecución de película logró la captura de dos sujetos que habían robado una camioneta en Bogotá

Secuestro en Colombia

El clamor de Giovanny Ayala por su hijo secuestrado en el Cauca: conmovedor mensaje

Otras Noticias

Jair Bolsonaro

Arrestaron al expresidente brasileño Jair Bolsonaro para evitar una fuga del país

Jair Bolsonaro, expresidente fue capturado en Brasilia en medio de señalamientos por intento de fuga. ¿Qué más se sabe?

Mundial de fútbol

Partidazos de este fin de semana del 22 y 23 de noviembre en Colombia y el mundo

Prográmese con los partidazos en Colombia y el mundo durante este fin de semana del 22 y 23 de noviembre.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY 21 de noviembre de 2025: número y signo ganador

Artistas

"Esperando para presentárselo": ¿Juliana Calderón confirmó su relación con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

Salud mental

Relación tóxica: señales, impacto emocional y cómo salir del ciclo, según Naty Romero