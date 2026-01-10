Lulú alzó vuelo: celebran el crecimiento de una joven cóndor andina en el páramo del Almorzadero

Una alentadora noticia para la conservación de la fauna silvestre en Colombia fue confirmada desde la reserva natural La Piedra del Cóndor, ubicada en el páramo del Almorzadero, en Santander.

Tras varios meses de seguimiento, expertos anunciaron que Lulú, una polluela de cóndor andino que nació en un nido activo monitoreado desde finales de 2025, ya realizó sus primeros vuelos y comenzó a integrarse a la bandada que habita esta zona del país.

Según explicó Carlos Grimaldos, líder de monitoreo del cóndor andino del Parque Jaime Duque, el hallazgo ha permitido documentar de cerca distintas etapas del desarrollo del ave. El especialista señaló que durante meses observaron “cómo es la crianza” de la polluela y la manera en que sus padres se turnaban para suministrarle alimento, mientras registraban su crecimiento y evolución.

Meses de seguimiento y aprendizaje

El monitoreo permitió identificar cambios clave en el desarrollo de Lulú, desde la aparición de sus primeras plumas hasta el momento en que, siete meses después, su cuerpo quedó completamente cubierto. De acuerdo con Grimaldos, también observaron cómo la joven ave comenzó a ejercitar sus alas para prepararse para “ese primer y tan anhelado vuelo”.

Los registros obtenidos en el nido aportan información valiosa sobre el comportamiento reproductivo y la crianza del cóndor andino, una de las especies más representativas de los ecosistemas de alta montaña en Colombia.

Un símbolo de conservación para los páramos

El seguimiento más reciente confirmó que Lulú ya vuela junto a sus padres y que empezó a integrarse al grupo de cóndores presentes en esta región del país. “Hoy también registramos cómo ya empezó a volar junto a sus padres”, destacó Grimaldos, quien celebró que la joven ave continúe explorando y reconociendo su territorio.

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El experto aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la protección de la especie y de los ecosistemas donde habita. En ese sentido, invitó a la ciudadanía a seguir conservando esta ave insignia, que cumple una función fundamental al “cuidar, proteger y limpiar nuestros páramos”.