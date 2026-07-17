Rafiki, el cóndor que se prepara para volar libre en Colombia

La Fundación Parque Jaime Duque anunció que Rafiki, el primer cóndor nacido en su programa de conservación, cumplirá dos años este 29 de julio y será liberado en el páramo El Almorzadero, en Cerrito, Santander. El ave, considerada símbolo del proyecto, ha sido criada bajo estrictos cuidados y ahora se alista para regresar a su hábitat natural.

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Mauro Mancipe, jefe de comunicaciones de la entidad, explicó que la liberación busca sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de esta especie: “Lo primero es que la gente tenga conocimiento previo de la biología y la conservación del cóndor”, señaló.

Un símbolo de conservación

Rafiki no está solo. Sus hermanas Waira y Ámbar, así como su prima lejana Cattleya, también forman parte del programa de rehabilitación. Todas han mostrado un desarrollo saludable y representan la esperanza de fortalecer la población de cóndores en el país.

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El proceso incluye incubación, crianza en espacios controlados y posterior traslado a recintos más amplios, hasta alcanzar la madurez necesaria para enfrentar la vida en libertad.

La jornada anual del cóndor

La liberación de Rafiki coincide con la temporada “Vuela cóndor, vuela Colombia”, una campaña que busca involucrar a la ciudadanía en la protección de esta especie emblemática. Mancipe destacó que el trabajo conjunto de científicos, autoridades y comunidades ha sido clave para garantizar la supervivencia del cóndor andino.

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La Fundación invitó a los colombianos a seguir de cerca esta historia y a sumarse a las actividades de educación y conservación que acompañan la jornada.