Así fueron las primeras 48 horas de vida de Wayra, la cóndor de los Andes

El pasado sábado 20 de septiembre, las 10:13 de la mañana, el programa de conservación del cóndor de los Andes recibió una nueva esperanza con el nacimiento de Wayra, una cría que se une a los esfuerzos por preservar esta emblemática especie.

Nació Wayra, la nueva cóndor de Colombia

Fernando Castro, coordinador del programa de conservación e investigación del Bioparque Wakatá de la Fundación Parque Jaime Duque, compartió, en diálogo con este medio, detalles sobre este importante acontecimiento.

Las primeras 48 horas después del nacimiento son cruciales para la supervivencia de Wayra. Castro explicó que ahora mismo “está en la fase de aprender a alimentarse. Nosotros implementamos las marionetas, pero ella tiene que aprender a identificar, a pedir el alimento, a digerirlo. Recordemos que desde pequeños ellos consumen carne. Ayer que fue su primer día de alimentación fue satisfactorio y hoy vamos a ver cómo se comporta, pero en el momento se encuentra muy bien”.

El método de crianza utilizado por el equipo de conservación implica el uso de marionetas que simulan las cabezas de cóndores macho y hembra.

Este enfoque tiene como objetivo que las crías identifiquen a su propia especie y no asocien a los humanos como algo positivo.

“La estrategia que nosotros usamos y que se usa en otros programas de reintroducción o de liberaciones es criar a los animales con títeres, con marionetas que simulan la cabeza del macho y de la hembra para que ella identifique a la especie y no al ser humano como algo positivo. Las marionetas van a ser al menos cuatro o cinco meses, luego pasa a juntarse con otros cóndores, en este caso con Rafiki y así va a permanecer por al menos dos años para cuando sea viable su liberación, que ya haya madurado, que su plumaje se haya completado y demás”, añadió Castro.

¿Cómo fue el nacimiento de Wayra?

El coordinador de conservación del bioparque también señaló las principales amenazas para los cóndores en Colombia y aseguró que “lamentablemente la destrucción de los páramos, pero esto también se suma a que algunas personas les disparan o inclusive envenenan la carroña que es de lo que ellos se alimentan".

Estas acciones son particularmente perjudiciales para una especie de larga vida que puede alcanzar los 80 años bajo cuidado humano.

Para apoyar la conservación del cóndor andino, Castro invita al público a respetar los páramos y a contribuir al proyecto visitando la Fundación Parque Jaime Duque o accediendo a la página web “Al Vuelo de Rafiki”, donde se puede observar a Rafiki, el hermano mayor de Wayra, las 24 horas del día y realizar donaciones.