Luto en el Canal RCN: falleció camarógrafo de Buen Día Colombia y le rindieron sentido homenaje

Durante la emisión en vivo de Buen Día Colombia, los presentadores confirmaron la triste noticia del fallecimiento del camarógrafo Edgar Prieto.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
04:34 p. m.
Durante la mañana del 22 de octubre, el programa Buen Día Colombia del Canal RCN interrumpió su transmisión habitual para confirmar una lamentable noticia: el fallecimiento de Edgar Prieto, integrante histórico del equipo de producción.

Los presentadores Andrés López, María Mercedes Ruiz y Orlando Liñán informaron al aire la partida del camarógrafo, dedicándole unas palabras de gratitud y respeto por su larga trayectoria.

“Queremos despedir con todo el cariño del mundo a Edgar Prieto”, expresó Andrés López visiblemente conmovido.

Trayectoria y reconocimiento dentro del Canal RCN

Edgar Prieto dedicó más de tres décadas de servicio al Canal RCN, donde comenzó como asistente de cámara y, gracias a su esfuerzo y compromiso, fue ascendido hace un año al cargo de camarógrafo.
Su paso por el canal incluyó la participación en múltiples producciones.

Sus compañeros recordaron con aprecio su alegría, sentido del humor y la cercanía que mantenía con todo el equipo. Por cariño, era conocido como 'Caballo', un apodo que reflejaba su energía y carácter noble.

Homenaje en vivo y palabras de sus compañeros

Durante la transmisión, los presentadores dedicaron un sentido homenaje en memoria de Prieto. Orlando Liñán compartió una anécdota de cuando coincidieron en las grabaciones del reality Soldados 1.0, recordando el tatuaje de un helicóptero que llevaba en el brazo.

Por su parte, María Mercedes Ruiz y Andrés López acompañaron las palabras con un aplauso colectivo en honor a su labor, destacando que Edgar “fue parte esencial del equipo y un amigo invaluable para todos”.

Un legado que perdura

El equipo de Buen día, Colombia y toda la familia del Canal RCN expresaron su pesar y enviaron un mensaje de condolencia a los familiares y amigos de Edgar Prieto, quien deja una huella profunda en la historia del canal.

“Hoy con pesar y dolor nos unimos a su familia. Nos duele su partida, ‘Caballo’, gracias por todo lo que hiciste por nosotros”, concluyó el homenaje.

