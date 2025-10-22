Aprehenden a menor que participó en violento robo de un vehículo en Bogotá

En las últimas horas, las autoridades detuvieron a tres personas que habían robado un vehículo en Bogotá.

El lugar de los hechos fue el barrio San Vicente, el cual queda ubicado en la localidad Tunjuelito. Las tres personas pidieron un carro a través de una aplicación y luego de que llegara el servicio, sacaron una pistola y amenazaron al conductor.

Le robaron el vehículo a un conductor que trabaja por aplicación

La violenta situación llevó al robo del vehículo. El conductor no tuvo más escapatoria y salvaguardando su integridad, entregó el carro. Sin embargo, se comunicó con la Policía, permitiendo así la puesta en marcha de un plan candado inmediato.

Minutos después, los policías pudieron interceptar el vehículo e impedir que los ladrones se salieran con la suya. Al momento de identificarlos, se dieron cuenta de un detalle particular: uno de los criminales era un menor de edad.

Cifras oficiales sobre el robo de vehículos

Las autoridades revelaron que entre enero y septiembre, se reportaron 2.377 hurtos de carros en Bogotá. La buena noticia es que los casos bajaron, debido a que pasados nueve meses del 2024, habían ocurrido 3.252 crímenes.

En cuanto a las modalidades, esto mostró la data: sin empleo de armas (440), llave maestra (1.245), con escopolamina (19), con armas de fuego (609) y con armas cortopunzantes (50).

De manera más detallada, así se distribuyeron los casos por localidades: Usaquén (46), Chapinero (29), Santa Fe (34), San Cristóbal (119), Usme (79), Tunjuelito (67), Bosa (126), Kennedy (460), Fontibón (78), Suba (174), Barrios Unidos (75), Teusaquillo (80), Los Mártires (52), Antonio Nariño (56), Puente Aranda (284), Candelaria (5), Rafael Uribe Uribe (141) y Ciudad Bolívar (168). 32 casos no fueron localizados.

Con base en Asopartes, el Kia Picanto es el modelo que más roban en Bogotá. Otros carros deseados por los ladrones son los Chevrolet Spark y las camionetas New Sportage LX.