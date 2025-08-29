Luto en el ciclismo colombiano tras la muerte de una figura de los años 80

El ciclismo colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ramón Tolosa, destacado pedalista boyacense y campeón panamericano de ruta en 1984. El exciclista murió en Ibagué, ciudad donde residía, a los 65 años de edad.

Su partida representa una gran pérdida para el deporte nacional, que lo recuerda como uno de los grandes protagonistas del lote en las décadas de los 80 y 90.

Nacido en Paipa, Boyacá, una tierra cuna de campeones, Tolosa dejó huella en el ciclismo desde muy joven. En 1983 logró un histórico tercer lugar en la clasificación general del Clásico RCN, compartiendo podio con figuras como Lucho Herrera y Manuel Ignacio Gutiérrez. Ese desempeño lo catapultó al título más importante de su carrera: el Campeonato Panamericano de Ruta de 1984, un logro que lo inscribió en la historia del pedalismo colombiano.

La carrera de Ramón Tolosa: equipos y hazañas

Durante su trayectoria, Ramón Tolosa integró escuadras de gran prestigio. Su versatilidad y entrega lo convirtieron en un gregario de lujo y en un corredor respetado dentro y fuera del país. Además, participó en la Vuelta a España de 1988, experiencia que, aunque no pudo culminar, reflejó el nivel internacional que había alcanzado.

Tolosa no solo brilló en solitario, también compartió protagonismo con su hermano Rafael Tolosa Calvo, con quien conformó una de las duplas más recordadas del ciclismo nacional. Rafael, campeón de la Vuelta a la Juventud en 1987 y de la Vuelta a Guatemala en 1982, acompañó los logros y el legado de su hermano menor, consolidando el apellido Tolosa en la historia deportiva de Colombia.

El legado de un campeón para el ciclismo colombiano

Más allá de los títulos, Ramón Tolosa será recordado por su disciplina, humildad y capacidad de trabajo en equipo, cualidades que lo hicieron indispensable en las escuadras donde compitió. Su ejemplo inspira hoy a nuevas generaciones de ciclistas que encuentran en su historia un referente de esfuerzo y superación.

El excampeón panamericano deja un vacío irreparable en el ciclismo nacional, pero su nombre y sus victorias permanecerán como testimonio de una época dorada del deporte colombiano. La familia Tolosa, junto con amigos y colegas, recibe el reconocimiento y la solidaridad de todo el país, que lamenta profundamente esta pérdida.