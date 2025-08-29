Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 7: Egan Bernal subió puestos

La séptima etapa de la Vuelta a España 2025 dejó emociones intensas para el ciclismo colombiano.

Este viernes 29 de agosto, los corredores enfrentaron un exigente recorrido de 188 kilómetros entre Andorra la Vella y Cerler (Huesca), con un desnivel acumulado de más de 4.200 metros y cuatro puertos de montaña, incluido el imponente Port del Cantó y el final en alto en Cerler.

La jornada fue protagonizada por el colombiano Harold Tejada (Astana), quien se metió en la fuga del día durante más de dos horas, mostrando su fortaleza en la montaña.

Sin embargo, en los últimos kilómetros los favoritos apretaron el ritmo, lo que hizo sufrir a varios corredores, entre ellos Egan Bernal, aunque logró mantenerse en el grupo principal.

Ayuso ganó la etapa y Bernal escaló posiciones

El gran vencedor fue el español Juan Ayuso (UAE Team Emirates), quien cruzó la meta en 4:49:41, sacando más de un minuto a sus perseguidores. Entre ellos se destacaron ciclistas como Jonas Vingegaard, Giulio Ciccone y Joao Almeida.

Por su parte, el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) cerró la etapa con los favoritos y gracias a ese resultado escaló al noveno puesto de la clasificación general, a solo 2 minutos y 55 segundos del líder.

Clasificación general tras la etapa 7

T. Træen (Bahrain Victorious) – 25h 18’ 02’’ Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) – +2’33’’ Joao Almeida (UAE Team Emirates) – +2’41’’ Giulio Ciccone (Lidl-Trek) – +2’42’’ Lorenzo Fortunato (Astana) – +2’47’’ M. Jorgenson (Visma | Lease a Bike) – +2’49’’ J. Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – +2’53’’ G. Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – +2’53’’ Egan Bernal (Ineos Grenadiers) – +2’55’’ F. Gall (Decathlon AG2R) – +2’58’’.

Así las cosas, el mejor colombiano es Bernal en la casilla 9, seguido por Santiago Buitrago en el puesto 20 a 4’36’’ y Harold Tejada en la posición 27 a 8’32’’ del líder.