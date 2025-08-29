CANAL RCN
Deportes

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 7: Egan Bernal subió puestos

Egan Bernal subió al noveno lugar de la clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 7. Así quedó la tabla completa.

Egan Bernal en la Vuelta a España
Foto: INEOS Grenadiers

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
10:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La séptima etapa de la Vuelta a España 2025 dejó emociones intensas para el ciclismo colombiano.

Las palabras de Egan Bernal que ilusionan a Colombia en plena Vuelta a España
RELACIONADO

Las palabras de Egan Bernal que ilusionan a Colombia en plena Vuelta a España

Este viernes 29 de agosto, los corredores enfrentaron un exigente recorrido de 188 kilómetros entre Andorra la Vella y Cerler (Huesca), con un desnivel acumulado de más de 4.200 metros y cuatro puertos de montaña, incluido el imponente Port del Cantó y el final en alto en Cerler.

La jornada fue protagonizada por el colombiano Harold Tejada (Astana), quien se metió en la fuga del día durante más de dos horas, mostrando su fortaleza en la montaña.

Sin embargo, en los últimos kilómetros los favoritos apretaron el ritmo, lo que hizo sufrir a varios corredores, entre ellos Egan Bernal, aunque logró mantenerse en el grupo principal.

Ayuso ganó la etapa y Bernal escaló posiciones

El gran vencedor fue el español Juan Ayuso (UAE Team Emirates), quien cruzó la meta en 4:49:41, sacando más de un minuto a sus perseguidores. Entre ellos se destacaron ciclistas como Jonas Vingegaard, Giulio Ciccone y Joao Almeida.

Clasificación general de la Vuelta a España: así quedaron Egan Bernal y Santiago Buitrago tras etapa 6
RELACIONADO

Clasificación general de la Vuelta a España: así quedaron Egan Bernal y Santiago Buitrago tras etapa 6

Por su parte, el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) cerró la etapa con los favoritos y gracias a ese resultado escaló al noveno puesto de la clasificación general, a solo 2 minutos y 55 segundos del líder.

Clasificación general tras la etapa 7

  1. T. Træen (Bahrain Victorious) – 25h 18’ 02’’
  2. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) – +2’33’’
  3. Joao Almeida (UAE Team Emirates) – +2’41’’
  4. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) – +2’42’’
  5. Lorenzo Fortunato (Astana) – +2’47’’
  6. M. Jorgenson (Visma | Lease a Bike) – +2’49’’
  7. J. Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – +2’53’’
  8. G. Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – +2’53’’
  9. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) – +2’55’’
  10. F. Gall (Decathlon AG2R) – +2’58’’.

Así las cosas, el mejor colombiano es Bernal en la casilla 9, seguido por Santiago Buitrago en el puesto 20 a 4’36’’ y Harold Tejada en la posición 27 a 8’32’’ del líder.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vuelta a España

¡Harold Tejada ilusionó a Colombia en la Vuelta a España! Quedó en los primeros lugares de la etapa 7

Millonarios

Sería un hecho: Millonarios ya tendría todo listo con este nuevo refuerzo

Selección Colombia

Revelan las fuertes palabras que James Rodríguez le habría dicho a Jhon Durán en la Selección Colombia

Otras Noticias

Dane

Desempleo bajó al 8,8% en julio del 2025: mejoró con respecto al año pasado

Mientras, la tasa de ocupación laboral se encuentra en el 58,9%, con incremento significativo en comparación con el 2024.

Medicamentos

La SIC sancionó a tres mayoristas e IPS por subir precios de medicamentos hasta un 7.000 %

La SIC hizo hallazgos en tres sociedades que operan en Cali y Cúcuta, encargadas de distribuir y entregar medicamentos.

Artistas

Murió reconocido y emblemático compositor: la música está de luto

Redes sociales

Bruce Willis fue trasladado a un centro especializado para tratar su demencia

Dólar

Precio del dólar en Colombia hoy 29 de agosto de 2025: TRM y cotización actual