CANAL RCN
Colombia

Luto en el vallenato tras grave accidente de tránsito rumbo a una presentación en Santa Marta

Hay dolor en la industria musical luego de un grave accidente de tránsito que dejó a una persona fallecida y a los artistas heridos.

Luto en el Vallenato
FOTO: Freepik

Noticias RCN

noviembre 02 de 2025
07:55 a. m.
Este 1 de noviembre, se presentó un lamentable hecho en las carreteras del Caribe colombiano que dejó como resultado a una persona fallecida y varias heridas, causando gran dolor en la industria vallenata.

De acuerdo a lo reportado, la agrupación musical Eduard Gamarra y Delay Magdaniel se movilizaba en un bus rumbo a la ciudad de Santa Marta, donde tenían programada una presentación, pero se vieron involucrados en un grave accidente de tránsito.

La ayuda que resultó fatal

De acuerdo a los primeros reportes, los artistas y su equipo se habían detenido para brindar auxilio a otro conductor, que había atropellado a un caballo y terminó en una cuneta producto de este siniestro vial.

Sin embargo, cuando estaban ayudando, otro vehículo los habría impactado, causando la muerte de una persona en el lugar de los hechos y dejando heridos a los artistas, quienes fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para la respectiva atención.

Jair Martínez, la víctima del grave accidente

La persona que falleció fue identificada como Jair Martínez, quien era el manager de la agrupación musical y que horas antes del accidente había compartido en sus redes sociales que se dirigían a la ciudad de Santa Marta. "Nueva gira en el nombre de Dios".

En sus publicaciones de Instagram, Martínez recibió decenas de comentarios de seguidores y otros colegas de la industria vallenata, quienes lamentaron lo sucedido y enviaron mensajes de condolencias para sus familiares.

