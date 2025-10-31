Buscan al conductor que mató a una pareja de motociclistas en violento choque en Bogotá

Las autoridades buscan al conductor de un vehículo que emprendió la huida luego de invadir el carril contrario y embestir a varios motociclistas en Engativá, occidente de Bogotá. Dos personas murieron en el sitio por la gravedad del impacto.

Noticias RCN conversó con Luz Dary Isaza, la mamá de una de las víctimas, identificada como Viviana Suárez, quien iba para su trabajo cuando sufrió el grave accidente:

¿Qué le hicieron a mi familia? Dejaron a un niño huérfano. Es muy duro para nosotros.

En video quedó registrado el violento choque que dejó dos muertos

Fotos y videos registraron la triste e impactante escena del accidente de tránsito en la calle 63 con 98 en Engativá, en el occidente de Bogotá.

Un video registró como el carro blanco perdió el control, invadió la calzada contraria y luego se volcó, impactando violentamente a Viviana Suárez y su pareja, quienes fallecieron inmediatamente.

John Silva, jefe de Tránsito y Transporte de Bogotá, entregó detalles del caso:

Se ven involucrados un vehículo particular, tres motocicletas y un bus del sistema integrado de transporte público. Pierden la vida dos personas y tres más resultan lesionadas.

El conductor que mató a motociclistas huyó

La gente que pasaba por el lugar también auxilió a las personas que iban en el carro. Según autoridades, el vehículo participa activamente en piques ilegales en Bogotá.

Incluso, previamente, sus ocupantes, según publicaciones en sus redes sociales, estaban ingiriendo alcohol. Motivo por el cual, supuestamente, habrían acudido a un conductor elegido.

Jhon Isaza, hermano de la víctima vio botellas de licor dentro del carro:

Yo cuando estuve allá, que llegué al sitio, pude observar dentro del carro que se veían botellas de licor.

Tránsito confirmó que el hombre que habría causado el fatal accidente huyó del lugar:

El conductor del vehículo particular se da a la fuga y estamos adelantando todas las labores investigativas para poder dar con su ubicación.

La Fiscalía adelanta investigaciones para establecer las causas exactas del hecho.

¿Quiénes eran las víctimas del trágico accidente en Bogotá?

"Mi hija era una trabajadora, una mujer muy responsable. Acabaron con un sueño. Acabaron con un sueño”, recordó Luz Dary.

Viviana era contadora pública, tenía 35 años y era mamá de un niño de tres añitos. Según su familia, en un mes viajaba a Brasil, cumpliendo un sueño laboral. Esta mañana, cuando ocurrió la tragedia, iba para su trabajo junto a su esposo, quien tambipen falleció.

“Madre de un niño de tres años, trabajadora, se levantaba todos los santos días a las 5:00 de la mañana para poder llegar a su lugar de trabajo a las 7:30 de la mañana. Y hoy no lo pudo hacer”, dijo su hermano.