¡Luto en la música! Falleció artista a los 62 años en plena presentación

Se confirmó el fallecimiento de reconocido artista.

¿Quién fue el artista que falleció?

Se trata de Martín Emilio Villamizar Luna , percusionista y director, cuyo fallecimiento fue confirmado el pasado martes 14 de octubre, mientras participaba en un evento público en Sampués, Sucre.

El hecho ocurrió durante una presentación musical con la agrupación Banda Renovación de Sampués, cuando el artista interpretaba una canción y, de manera repentina, se desplomó en el escenario ante la mirada del público.

En la cuenta oficial de ‘Televallenato’ se observa el momento en que Martín Emilio cae al suelo, mientras varios asistentes corren a auxiliarlo. Posteriormente, fue trasladado de inmediato a un centro médico.

"Fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento. La situación ha generado críticas por la falta de atención médica inmediata en el evento, dejando un vacío entre músicos y asistentes que disfrutaban de la tradición vallenata", compartió la cuenta de Instagram.

Horas más tarde, la página cultural Cortos de Porros de Sampués confirmó la lamentable muerte del cantante, noticia que ha causado conmoción entre los seguidores del vallenato y la comunidad musical.

"Lamentamos el fallecimiento del maestro Martín Emilio Villamizar Luna, director y percusionista de la Banda Renovación de Sampués, quien sufrió el triste deceso mientras interpretaba su redoblante en un fandango en el municipio de Sampués", aseguró el comunicado.

Detalles del fallecimiento de Martín Emilio Villamizar

Por el momento, y según los reportes médicos, se informa que el cantante falleció a causa de un infarto fulminante.

Varios allegados, amigos, fanáticos y seres queridos han expresado su profundo dolor por la pérdida, recordándolo como un gran referente del vallenato, admirado por su talento, carisma y pasión por la música.