Luto profundo: murió un reconocido y querido actor

La industria del cine se encuentra devastada debido a que se confirmó la muerte de un importante y querido actor oriundo de Los Ángeles, California.

Jimmy Shaw, que tenía 59 años, brilló a lo largo de su carrera en España y también se destacó en el ámbito del teatro y la televisión, falleció el 11 de octubre de 2025, en Portugal.

El actor se encontraba batallando contra un cáncer que ya había superado en una ocasión, pero volvió a manifestarse en uno de los órganos más importantes.

¿Qué tipo de cáncer tenía Jimmy Shaw, el reconocido actor de Estados Unidos que murió?

Jimmy Shaw había sido diagnosticado con un cáncer de páncreas y, durante la primer parte del tratamiento, los especialistas lograron combatir los tumores con éxito.

Sin embargo, cuando la enfermedad volvió a ser detectada, el icónico actor necesitaba una cirugía que, desafortunadamente, no pudo realizarse.

"Se nos ha ido Jimmy Shaw, a pocas personas he visto luchar por la vida como él. Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso. Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los que pusisteis vuestro granito de arena para poder costear la operación que, teníamos la esperanza, le hiciera ganar la dura batalla contra el cáncer, pero finalmente no pudo ser", escribió la actriz Cristina Castaño, de España, en sus redes sociales.

El actor Jimmy Shaw se destacó en producciones de primer nivel como 'Now and Then', 'La Fortuna', '30 monedas', 'The English', entre otras.

Estas han sido las sentidas reacciones de los seguidores de Jimmy Shaw, el reconocido actor, tras su muerte

Después de que se confirmó la muerte de Jimmy Shaw, sus seguidores han escritos múltiples mensajes de condolencias en las redes sociales.

"No puede ser verdad", "descansa en paz", "fuiste bueno", "vuela muy alto", "siempre te recordaremos con cariño", "mucha fuerza a la familia" y "gracias por tanto", han sido algunas de las palabras expresadas.