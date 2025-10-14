CANAL RCN
Internacional

Luto profundo: murió un reconocido y querido actor

El actor estaba batallando contra una grave enfermedad desde hace más de dos años.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
11:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La industria del cine se encuentra devastada debido a que se confirmó la muerte de un importante y querido actor oriundo de Los Ángeles, California.

Jimmy Shaw, que tenía 59 años, brilló a lo largo de su carrera en España y también se destacó en el ámbito del teatro y la televisión, falleció el 11 de octubre de 2025, en Portugal.

Confirmaron la muerte de reconocido actor colombiano que actuó en varias novelas
RELACIONADO

Confirmaron la muerte de reconocido actor colombiano que actuó en varias novelas

El actor se encontraba batallando contra un cáncer que ya había superado en una ocasión, pero volvió a manifestarse en uno de los órganos más importantes.

¿Qué tipo de cáncer tenía Jimmy Shaw, el reconocido actor de Estados Unidos que murió?

Jimmy Shaw había sido diagnosticado con un cáncer de páncreas y, durante la primer parte del tratamiento, los especialistas lograron combatir los tumores con éxito.

Sin embargo, cuando la enfermedad volvió a ser detectada, el icónico actor necesitaba una cirugía que, desafortunadamente, no pudo realizarse.

"Se nos ha ido Jimmy Shaw, a pocas personas he visto luchar por la vida como él. Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso. Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los que pusisteis vuestro granito de arena para poder costear la operación que, teníamos la esperanza, le hiciera ganar la dura batalla contra el cáncer, pero finalmente no pudo ser", escribió la actriz Cristina Castaño, de España, en sus redes sociales.

El actor Jimmy Shaw se destacó en producciones de primer nivel como 'Now and Then', 'La Fortuna', '30 monedas', 'The English', entre otras.

Estas han sido las sentidas reacciones de los seguidores de Jimmy Shaw, el reconocido actor, tras su muerte

Después de que se confirmó la muerte de Jimmy Shaw, sus seguidores han escritos múltiples mensajes de condolencias en las redes sociales.

Preocupación: icónico actor reveló que le volvieron a descubrir cáncer
RELACIONADO

Preocupación: icónico actor reveló que le volvieron a descubrir cáncer

"No puede ser verdad", "descansa en paz", "fuiste bueno", "vuela muy alto", "siempre te recordaremos con cariño", "mucha fuerza a la familia" y "gracias por tanto", han sido algunas de las palabras expresadas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Israel

¿Qué sigue tras el histórico acuerdo firmado entre Israel y Hamás?

Israel

¿Qué tan frágil es la paz alcanzada entre Israel y Palestina?

Gaza

La ONU y la Cruz Roja piden abrir todos los pasos fronterizos en Gaza

Otras Noticias

Educación

Este es el puntaje del ICFES que necesita para estudiar en la Universidad de Los Andes

Este es el puntaje mínimo del ICFES, que exige la institución en su proceso de admisión.

Animales

Caballo se desbocó en medio de una cabalgata en Villavicencio y dejó varios heridos

La polémica recae sobre el alcalde Alex Baquero, señalado por ignorar advertencias sobre el peligro del evento.

Mundial Sub 20

Sin Neyser: así formaría Colombia frente a Argentina con el sueño de la final del Mundial sub-20

Yina Calderón

Vidente lanzó impresionante predicción de la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: ¿qué pasará?

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social