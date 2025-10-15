Luto en Hollywood: murió querido artista que marcó historia en películas legendarias como 'Back to the Future'

El mundo del cine se encuentra de luto debido a que uno de los ilustradores más famosos e icónicos murió a sus 78 años.

Se trata de Drew Struzan, que nació en 1947 en Oregón, Estados Unidos, y fue el importante artista detrás de los carteles de cine de películas emblemáticas como 'Back to the Future', 'Star Wars', 'Harry Potter y la piedra filosofal', 'Harry Potter y la cámara secreta', 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal' y 'Torrente 3: el protector'.

Este recordado ilustrador, que siempre estará en el corazón de Hollywood por la historia que marcó a través de su arte, murió el pasado 13 de octubre de 2025, tras sufrir de Alzheimer durante sus últimos años.

La noticia fue confirmada en la cuenta de Instagram de Drew Struzan, mediante un mensaje muy sentido.

Así se confirmó la muerte de Drew Struzan, el querido e icónico ilustrador de Estados Unidos que marcó historia en Hollywood

En el sentido post de Instagram, se reveló que Drew Struzan murió el 13 de octubre de 2025, pero que a lo largo de su vida fue muy feliz por la manera en la que el mundo valoró su arte.

"Es con el corazón apesadumbrado que debo decir que Drew Struzan ha pasado de este mundo desde el 13 de octubre. Creo que es importante que todos sepan cuántas veces me expresó la alegría que sintió al saber lo mucho que apreciaban su arte", se escribió en la red social.

Además, posteriormente, su familia emitió un comunicado en el que expresó que el Alzheimer deterioró la salud de Drew Struzan en los últimos años.

"La enfermedad, esta enfermedad en particular, le quitó el viento. Ya no podía hablar su idioma en voz alta. Respetamos la tenacidad y su capacidad para aferrarse al fuego", indicaron.

"Fue un honor para nosotros nutrir su brillo. La vida debe estar llena de amor y belleza", concluyeron.

Los seguidores de Drew Struzan, el icónico ilustrador de 'Back to the Future', se encuentran de luto

Luego de que se confirmó la muerte de Drew Struzan, sus seguidores se han manifestado masivamente en las redes sociales.

"Gracias por hacer linda mi infancia, genio", "el mejor artista de póster de películas de la historia", "fuiste una de mis mayores inspiraciones", "una verdadera leyenda" y "te extrañaremos", han sido algunos de los mensajes.