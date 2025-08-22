Madre de cuatro hijos fue víctima de feminicidio en Girón, Santander

En el municipio de Girón, Santander, Diana Marcela Sánchez Galindo, una mujer de 30 años y madre de cuatro hijos, habría sido atacada por un hombre conocido como ‘Ronald’.

RELACIONADO La Ley Huérfanos por Feminicidio entra en vigencia tras sanción presidencial

Diana Marcela habría conocido al hombre el pasado 7 de agosto, pero le manifestó a un amigo suyo, un día antes del ataque, que no se sentía segura con él.

El jueves 21 de agosto, el presunto agresor llegó sobre las 9:00 de la mañana a la vivienda de Diana Marcela, ubicada en el barrio Altos de Andina.

Según el testimonio de uno de los hijos de la víctima, su madre le pidió que dejara ingresar al hombre a su casa porque saldría con él. Momentos después, Diana Marcela habría sido apuñalada con un arma blanca en una cancha del sector.

Diana Marcela Sánchez falleció por la gravedad de su herida en el cuello

La mujer, quien se desempeñaba en oficios varios, intentó ponerse de pie y caminar, pero cayó gravemente herida. Algunos vecinos del sector la ayudaron y la trasladaron al Hospital de Girón, donde fue ingresada a las 9:36 de la mañana.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció debido a una profunda herida en el lado izquierdo del cuello. En el lugar de los hechos quedaron sus sandalias.

La Policía busca al presunto agresor

Actualmente, la Policía Metropolitana de Bucaramanga adelanta operativos en el municipio para dar con el paradero del presunto responsable. Aunque ya fue identificado por las autoridades, todavía no ha sido posible ubicarlo.

Feminicidios en Santander

Según el más reciente boletín del Observatorio Colombiano de Feminicidios, entre enero y julio de 2025 se registraron 26 feminicidios en Santander. El departamento ocupa el sexto lugar con más casos registrados.

El Observatorio también registró que 501 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Colombia durante los siete meses transcurridos del año.