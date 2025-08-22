Reveladores audios: así habría sido el maltrato a la periodista Laura Blanco por parte de su expareja

La muerte de la periodista Laura Camila Blanco, ocurrida el pasado 27 de julio en Bogotá, ha tomado un giro dramático tras las revelaciones de la Fiscalía General de la Nación. Inicialmente reportada como una caída desde un noveno piso, la investigación ahora apunta a un caso de presunto feminicidio.

El dictamen de Medicina Legal arrojó un dato estremecedor: Laura Camila sufrió asfixia por estrangulamiento antes de su fatal caída. Este hallazgo contradice la versión inicial proporcionada por su pareja sentimental, Santiago, quien había afirmado que la joven se había lanzado voluntariamente al vacío.

¿Qué reveló la Fiscalía sobre la muerte de Laura Camila Blanco?

La Fiscalía, basándose en el material probatorio recolectado, ha determinado que Santiago pudo haber estado involucrado directamente en la muerte de la comunicadora. Como resultado, el presunto feminicida fue enviado a prisión en las últimas horas.

La Fiscalía sostiene que, tras someter a Laura Camila a maniobras de asfixia por sofocación y estrangulamiento, dejándola en estado agónico, el acusado procedió a arrojarla por la ventana del noveno piso, "con la voluntad y conocimiento de cometer un feminicidio".

El maltrato del que era víctima Laura Blanco

Durante la audiencia, el fiscal de la Unidad de Vida presentó un relato desgarrador sobre la violencia sistemática y psicológica que Laura Camila habría sufrido a manos de su pareja.

En múltiples ocasiones usted llamó a la víctima prostituta, la reprendió por sus comportamientos como mujer, la llamó gorda, la celó, le revisó el celular.

El impacto de esta violencia habría sido tan profundo que afectó la forma de hablar, vestir y comportarse de Laura Camila. Según se informó, ambas familias estaban al tanto de esta situación de abuso.