Descubren red que engañaba, retenía y explotaba sexualmente a menores en un bar de Santander

La Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional, dejó al descubierto una red de explotación sexual infantil que operaba en un establecimiento de comercio de Piedecuesta, Santander.

Las menores eran contactadas a través de internet y utilizadas como mercancía sexual bajo un sistema fraudulento de deudas y multas internas.

¿Cómo operaba la red de explotación infantil en Santander?

Según la investigación, la red delictiva actuaba en diferentes pasos:

Captación: localizaban a las víctimas en redes sociales, donde les ofrecían supuestos empleos formales y pagos atractivos.

Traslado y alojamiento: una vez llegaban al establecimiento nocturno, eran instaladas en el mismo lugar, sin posibilidad de movilizarse libremente.

Explotación sexual: eran obligadas a sostener relaciones sexuales con clientes a cambio de sumas que iban entre 40.000 y 50.000 pesos.

Sin embargo, el dinero no les era entregado, ya que la organización alegaba que debía cubrir gastos de hospedaje, alimentación y sanciones internas, generando una “deuda” que las mantenía sometidas.

¿Cómo mantenían oculta la red de prostitución de menores?

Para evitar que la presencia de menores llamara la atención de las autoridades, la red les proporcionaba documentos de identidad falsos que las hacían pasar por mayores de edad.

Esto les permitía presentarse ante terceros y circular por el establecimiento sin levantar sospechas.

En el operativo fueron capturados Jeison Eduardo Morales Moreno, Marisol Carrillo Villamizar, Carlos Antonio Ruiz Crespo, Yosbelys Carolina Alvarado Rodríguez, Johnny Alexánder Lucena Díaz y Sergio Luis Andrade Retamoza.

Un fiscal especializado en lucha contra la trata de personas de la Seccional Norte de Santander imputó a los seis procesados por los delitos de trata de personas y proxenetismo con menor de edad.

Además, a Lucena Díaz y Andrade Retamoza se les sumaron cargos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.