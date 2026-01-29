Operativo permitió que cayeran integrantes de peligrosa banda dedicada a robar bancos: ya llevaban 11 asaltos

En las recientes horas las autoridades desarticularon una organización criminal conocida como ‘Los Agrarios’, responsable de al menos 11 asaltos a entidades bancarias en varios departamentos de la región Caribe del país.

Desarticulan banda dedicada a robar bancos en la Costa Caribe

El operativo permitió la captura del cabecilla principal y varios integrantes de esta peligrosa banda.

De acuerdo con las revelaciones de las autoridades, estos delincuentes operaban no solamente en el departamento del Atlántico, sino que extendieron su actividad criminal a otros departamentos.

Los robos registrados incluyen entidades financieras ubicadas en Bolívar, La Guajira y Cesar, afectando significativamente el sector bancario de la región.

“Con esta operación esclarecemos 11 hechos delictivos que afectaron a entidades bancarias, no solo en nuestro departamento, sino en municipios de Bolívar y el departamento del Cesar”, aseguró el coronel Eddy Javier Sánchez, comandante de la Policía del Atlántico.

Entre los capturados se encuentra el cabecilla principal de la organización, quien ya había sido detenido anteriormente en flagrancia durante el año 2019 en el municipio de Chiriguana, ubicado en el departamento del Cesar.

Los resultados de este operativo fueron posibles gracias a la labor investigativa desarrollada por la Fiscalía General de la Nación.

El trabajo de análisis de videos captados por cámaras de seguridad resultó fundamental para identificar a los responsables, ya que en estas grabaciones quedaron registrados varios de los asaltos cometidos por la banda.

Autoridades continúan la búsqueda de más integrantes de 'Los Agrarios'

Las autoridades han señalado que la investigación continúa activa, ya que existen varias personas que aún están vinculadas a esta banda criminal y que todavía no han sido capturadas.

Los operativos de búsqueda se mantienen en los departamentos afectados para completar el desmantelamiento total de la organización.