La advertencia de Iván Cepeda si anulan su inscripción en la consulta por el Pacto Histórico

En las últimas horas, desde una concentración de campaña en Neiva, el candidato Iván Cepeda anunció que apelaría la eventual anulación de su candidatura a la consulta por el Pacto Histórico.

Anuncio que, de ser anulada mi inscripción en la consulta como candidato del Pacto Histórico, apelaré a las acciones legales.

A escasas seis semanas de llevarse a cabo los comicios de las consultas interpartidistas, el CNE no ha emitido una decisión frente a la participación del candidato de izquierda, Iván Cepeda.

Lo que hará Iván Cepeda si no puede participar en las consultas del 8 de marzo

En un mitin político, el candidato presidencial se refirió al escenario en el que no pudiera participar en los comicios interpartidista y dio a conocer cuál será su proceder:

“Comenzando por la acción de tutela, para que sean reconocidos mis derechos y también de cada una de las personas, de los 2.700.000 ciudadanos el día 26 de octubre de 2025 y tienen derecho cada uno de ellos a presentar su propia acción de tutela”, dijo.

Triunfaremos en esta lección votando tres veces Pacto por nuestras candidatas y candidatos al Senado de la República por nuestras candidatas y candidatos a la Cámara de Representantes y les invito a que voten por mí en la consulta del frente por la vida.

¿Por qué está en juego la participación de Iván Cepeda en las consultas del 8 de marzo?

La Procuraduría, Registraduría y Contraloría enviaron una comunicación al CNE solicitando que defina la situación del candidato, recordando que Iván Cepeda hizo parte de la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025.

¿Pueden las organizaciones políticas y ciudadanos que participaron en las consultas del 26 de octubre de 2025 ser parte de las consultas del 8 de marzo de 2026?”, dice la solicitud de las entidades.

Por su parte, el Pacto Histórico sostuvo: “Hace parte de una estrategia política plenamente abierta, transparente y oportunamente comunicada a las autoridades electorales desde el año pasado”. Por eso, se unió al llamado para que el CNE aclare si Cepeda está habilitado para participar en la contienda.

El martes 27 de enero, Cepeda se pronunció sobre la carta de las tres entidades: