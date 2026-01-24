Primicia: este es el escrito de acusación contra Carlos Ramón González

Noticias RCN conoció el escrito de acusación que la Fiscalía presentará ante la Corte Suprema de Justicia contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y uno de los hombres más cercanos al poder político en el actual Gobierno.

“Estas especiales condiciones conllevan un mayor reproche punitivo, como quiera que se defraudaron las expectativas que la sociedad depositó en CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ MERCHÁN como representante y líder de una colectividad política, en el desempeño de uno de los cargos más importantes del país, a tal punto de ser considerado por la opinión pública como la mano derecha del Presidente de la República”.

Según la Fiscalía, desde la UNGRD se habrían desviado recursos públicos destinados a atender emergencias para beneficiar a congresistas y asegurar apoyos políticos. El escrito detalla reuniones, instrucciones y movimientos que, de acuerdo a la acusación, no fueron improvisados.

“(...) sabía que desplegar éste tipo de comportamientos estaba prohibido por el Estatuto Punitivo, motivo por el cual le era exigible: (i) No OFRECERLE dádivas a los congresistas a cambio de su apoyo en el trámite de los proyectos del ejecutivo que cursaban en el órgano bicameral y, (ii) No DETERMINAR a los servidores públicos OLMEDO DE JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ y SANDRA LILIANA ORTÍZ NOVA al ORDENARLES adelantar las acciones ilícitas necesarias para conseguir recursos del Estado asignados a la UNGRD y luego entregarlos en los términos ya puntualizados”.

Las pruebas de la Fiscalía contra Carlos Ramón González

La Fiscalía asegura contar con registros de celdas telefónicas y cámaras de seguridad de la Casa de Nariño, donde quedaron documentados varios encuentros entre el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y la exconsejera Sandra Liliana Ortiz. Según el expediente, las reuniones habrían sido determinantes para direccionar contratos.

“La conducta fue desarrollada SIN JUSTA CAUSA, esto es, no concurrió causal legal de justificación alguna en el despliegue de los comportamientos y puso en peligro efectivo los bienes jurídicamente tutelados por el Estado de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y EL ORDEN ECONOMICO SOCIAL”.

Por estos hechos, González será juzgado por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. La audiencia de acusación fue fijada para el 29 de enero, a las 8:00 a.m. en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

Mientras la justicia avanza en Colombia, Carlos Ramón González permanece en Nicaragua, país donde solicitó asilo político y desde donde, según su defensa, no tiene intención de regresar, incluso si es condenado.