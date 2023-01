Gobierno radicó solicitud para ayudar a Sergio Vega y su esposa en Estados Unidos

Desde hace algunos días la historia de Sergio Vega, campeón de la Liga de Fútbol Sala en 2012 con el Atlético Huila, ha generado revuelo en redes sociales.

Vega se encuentra radicado en Estados Unidos junto a sus hijas y a su esposa, Paula Durán, quien hace poco tiempo dio a luz a un niño llamado Juan José.

Según los videos que ha compartido el hombre en su perfil de Instagram, tras concebir al menor, a su compañera sentimental le diagnosticaron un cáncer terminal que se le desarrolló durante el proceso de gestación.

Desde entonces solo se ha dedicado a cuidarla a ella y a sus tres hijos. Sin embargo, el estado de salud de Paula se agravó y por esto, el pasado 6 de enero, Sergio publicó un video en su perfil confesando que recibió una noticia no tan alentadora por parte de los médicos que están supervisando a su esposa.

"Necesito tener a los padres de Paula acá, necesito tener a mis padres acá. Acabo de tener una reunión con todos los médicos y me dieron una noticia que me partió el alama, me desgarró el corazón. Es la peor noticia que he recibido en vida, médicamente acá en el hospital no le van a hacer nada más. Me le dieron un mes de vida a mi esposa”, señaló.

Adicionalmente, Sergio pidió que lo ayudaran con el trámite de una visa humanitaria para los familiares de él y de su esposa que se encuentran en Colombia.

Gobierno radicó solicitud para que familiares de Paula puedan viajar a EE. UU.

El video fue rápidamente compartido en redes sociales por cibernautas e incluso celebridades que se conmovieron con su historia y gracias a eso, este 9 de enero se conoció que el Gobierno Nacional radicó la solicitud del proceso de visado.

“De acuerdo con la asistencia humanitaria que se brinda en estos casos, la Cancillería de Colombia ya radicó ante la Embajada de Estados Unidos en nuestro país la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Paula Andrea Durán”.

La información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y además, aseguraron que desde que se conoció el caso de Sergio, “por instrucciones directas del Canciller Álvaro Leyva Durán, se ha estado en contacto permanente con el señor, a quien se le ha brindado el acompañamiento necesario a través de la dirección de Asuntos Consulares”.

