Madre de menor reclutado exige respuesta a las autoridades ante versión de asesinato

José David Valencia, de 15 años, fue retenido el pasado 26 de febrero de 2021 por un grupo ilegal en el corregimiento Jardín de Cáceres, Antioquia. El menor Iba con siete compañeros como ‘polizones’ hacia Cartagena para conocer el mar.

El grupo de viajeros salió de Anserma, Caldas, y Pereira; sin embargo, según las autoridades, los jóvenes fueron reclutados por el grupo delincuencial Los Caparros.

Días después, siete de ellos fueron liberados y se lograron escapar del grupo ilegal. No obstante, José David nunca volvió.

“No sé qué hacer. No recibí nunca una prueba de supervivencia, las versiones es que a mi hijo lo mataron… Uno de los últimos muchachos que logró escapar de ese grupo se contactó conmigo por medio del padre de otro joven desaparecido y me contó la historia de por qué asesinaron mi hijo”, relató Milena Ramírez, madre del menor.

Y añadió: “Quiero que me ayuden. Que la Fiscalía responda mis llamados porque no me volvieron a contestar”.

Según el testigo, el menor habría sido llevado a una zona rural de Tarazá, pero no se tiene claridad de lo que pasó con adolescente.

Más de 17 mil niños y niñas han sido víctimas de reclutamiento

El Centro Nacional de Memoria Histórica publicó un informe sustentado con datos del Observatorio de Memoria y Conflicto, en el que señala que, hasta el 2021, se habían registrado 16.982 casos y 17.947 menores víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados en el país.

Con motivo del Día Internacional de las Manos Rojas, el CNMH hizo un llamado para tomar las medidas necesarias que ayuden a prevenir que más niños, niñas y adolescentes de Colombia sean reclutados para el ejercicio de la guerra.

El informe también reveló que la edad promedio entre los menores reclutados es de 15 años, además se evidenció que el 85,9% de las víctimas tenían entre 13 y 17 años; el 13,75% entre los 7 y 12 años, y el 0,35 % no tenían más de 6 años en el momento del delito.