Mamá de Tatiana Hernández pidió ayuda al ministro Sánchez: "Él solucionó casos de personas extraviadas"

Este 22 de mayo, las autoridades dieron por finalizada la búsqueda en el mar de Tatiana Hernández, la joven estudiante de medicina que despareció en Cartagena desde hace más de un mes. Tras buscar con un robot sumergible de manera exhaustiva en zonas de difícil acceso, no hubo resultados positivos.

Ante este anuncio, los padres de Tatiana expresaron que tienen la esperanza de que sea encontrada y que tienen certeza de que ella está en tierra. En diálogo con Noticias RCN, hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro y también uno más particular al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El llamado de la familia de Tatiana Hernández al Gobierno Nacional

"Yo quiero elevar una petición al presidente de la República, al doctor Gustavo Petro, que él tiene dos hermosas hijas y quiero que se ponga la mano en el corazón. Él es padre y debe estar depronto sintiendo que un padre o una madre no puede tener un hijo fuera de su casa sin saber de su paradero.

"Entonces, que me colabore y autorice a quien le compete que realmente me colabore con la búsqueda en físico de Tatiana. Adicional, quiero elevar una solicitud al coronel Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Sé que él solucionó un caso de personas extraviadas en el Amazonas. Él también me puede colaborar en esta búsqueda de mi hija".

A lo que se refiere la madre de Tatiana, es que el ahora ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, fue quien estuvo al frente de la 'Operación Esperanza', que permitió localizar a los cuatro menores desaparecidos en la selva amazónica, tras un accidente aéreo en Guaviare, en junio de 2023.

No descansarán hasta encontrar a Tatiana Hernández

"Las autoridades dicen que ellos siguen buscando, pero no vemos resultado, no hay un indicio como acertado de dónde puede estar, solo son como conjeturas. Ellos han atendido llamados, pero no hay ninguno concreto de dónde puede estar", indicó el padre de Tatiana.

"A hoy, 40 días de la desaparición de mi hija, todo ha sido hipótesis, hipótesis, pero no hay nada concreto. Sin embargo, nosotros como familia no vamos a descansar hasta encontrarla y seguimos ambulando por las calles de Cartagena en horarios diurnos y nocturnos para poder encontrar el paradero de ella", añadió.