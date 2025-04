Caso Tatiana Hernández: Fiscalía adelanta investigaciones con equipo de alto nivel

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, informó desde Cartagena que continúan las investigaciones por la desaparición de la estudiante de medicina Tatiana Hernández, con el acompañamiento de un equipo de alto nivel de la Fiscalía General de la Nación.

La funcionaria explicó que las autoridades están realizando un análisis detallado de los dispositivos electrónicos de la joven, incluyendo su celular y su computador personal, con el fin de obtener pistas clave.

Se está haciendo verificación de los equipos celulares y el equipo de computación de la médica, en realidad, porque estaba haciendo sus orales", dijo la ministra.

De acuerdo con Buitrago, el caso está siendo abordado como un presunto delito de desaparición, aunque por ahora no se descarta ninguna hipótesis. “Mientras no haya un elemento claro, eso le compete a la Fiscalía. Las piezas se están uniendo y, por ejemplo, una foto tomada por una persona desde la vía podría ser una pista. No se puede concluir nada más hasta que no se tenga un elemento concreto que permita evaluar la situación", señaló.

Sin resultados en nuevas búsquedas de Tatiana Hernández

En las últimas horas, se llevó a cabo un nuevo operativo de búsqueda en zonas de agua cercanas al malecón de Cartagena, con el apoyo de la familia de Tatiana y varias autoridades, pero hasta el momento no se han obtenido resultados positivos.

Tatiana Hernández, de 23 años, desapareció el pasado domingo 13 de abril en Cartagena. La joven, originaria de Bogotá, se encontraba realizando sus prácticas de medicina en un hospital de la ciudad. La última vez que fue vista, estaba sentada junto al mar, según un video grabado por un turista y validado por su madre, Lucy Díaz.

Video y testigos, claves para la investigación

Este video, que muestra a la joven en un área no turística de la avenida Santander, podría ser clave para esclarecer lo ocurrido. La madre también informó que su hija había sufrido un fuerte episodio de migraña el día anterior, por lo que fue canalizada con medicamentos.

La Armada Nacional ha participado en las labores de búsqueda con buzos especializados, mientras que la Policía, el Gaula y la Fiscalía mantienen activa la investigación en tierra. En paralelo, familiares y amigos de Tatiana han impulsado jornadas simbólicas, como una velatón en Bogotá, Cartagena y Cajicá, para exigir su pronta aparición.