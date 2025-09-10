CANAL RCN
Colombia

Mánager de B-King reveló detalles del contrato en México previo al crimen

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, explicó cómo se concretó el contrato en México y compartió su experiencia al colaborar con el artista.

Mánager de B-King
Foto Instagram @camilomanagerr

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
08:45 a. m.
Las autoridades mexicanas continúan con la investigación del caso de B-King y Regio Clown, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar quiénes son los responsables del crimen ocurrido en México.

¿Qué dijo el mánager de B-King sobre el contrato en México?

En una reciente entrevista con Testigo Directo, el mánager Juan Camilo Gallego se pronunció sobre el lamentable fallecimiento del artista. El empresario explicó que cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria musical, y que ha trabajado durante dos décadas en México con reconocidos artistas como Espinoza Paz y Carín León.

Gallego también reveló que desde hace cuatro años venía buscando la oportunidad de colaborar con B-King, con la intención de impulsar su carrera, fortalecer su imagen pública y potenciar su crecimiento en redes sociales.

Cuando paso todo, tres meses y medio atrás, él llegó a mi casa y hablamos... Me dice que está listo para trabajar conmigo. Él es muy puesto, muy enfocado, demasiado feliz por el trabajo que estaba haciendo. Al momento que nos sale lo de México ya tenía más de 10.000 de visualizaciones.

Luego de un amplio recorrido en su carrera, el mánager aseguró que nunca le había pasado nada malo durante todos esos años de trabajo. Expresó su desconcierto por lo ocurrido, señalando que este hecho lo ha marcado profundamente tanto a nivel personal como profesional.

Nunca me había pasado nada malo, para mi, la tragedia más grande de mi vida, destacó.

¿Qué dijo el mánager tras los señalamientos de B-King?

El mánager también destacó que ha sido un proceso muy fuerte porque ha tenido que lidiar con muchas cargas y con acusaciones que son totalmente falsas.

"Está mal hecho señalar sin conocer, que es muy fácil juzgar, pero que si ellos estuvieran en mi lugar, ¿qué harían?, destacó el mánager.

Gallego manifestó que espera que las autoridades esclarezcan pronto lo sucedido y que se haga justicia por la memoria del artista.

