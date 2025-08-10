Se reveló qué habría declarado ante la Fiscalía Angie Miller, la actriz que estuvo con B-King en México

Bayron Sánchez, reconocido en la música como B-King, viajó a México para cantar en un evento que se realizó el 14 de septiembre de 2025, pero desapareció dos días después.

Además, el 22 de septiembre, luego de que su mamá lo reconoció, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó su muerte.

El cuerpo de B-King fue hallado junto al de Regio Clown, el DJ colombiano, al de una carretera del Estado de México. En consecuencia, las autoridades se encuentran al frente de la investigación para esclarecer lo sucedido.

En medio del análisis, la Fiscalía requirió a Angie Miller, la actriz venezolana que estuvo con B-King en México, para que declarara. Sin embargo, tras su testimonio, ella quedó en libertad.

Y, en las últimas horas, algunos noticieros mexicanos han revelado lo que, presuntamente, Angie Miller habría revelado durante su declaración. ¿Qué fue?

Esto es lo que habría dicho Angie Miller ante la Fiscalía tras el crimen de B-King y Regio Clown

Angie Miller, la actriz para adultos que subió un video a sus redes sociales bailando con B-King y fue una de las últimas personas que lo vio con vida, fue reportada como desaparecida por sus familiares.

Sin embargo, posteriormente, se esclareció que fue detenida para que rindiera declaratoria y que, una vez respondió las preguntas, recuperó su libertad.

De esa manera, en el informativo Imagen Noticias con Crystal Mendivil, se aseguró que, presuntamente, Angie Miller habría dicho que los presuntos responsables del crimen tendrían relación con integrantes de 'Los Pesados de los Reyes y Neza', que son una organización delictiva que interactúa con La Unión Tepito.

No obstante, las autoridades continúan adelanto las respectivas pesquisas para confirmar si esa información es verídica o no y llegar al fondo de los hechos.

¿B-King se conocía con Angie Miller antes de llegar a México?

Adriana Salazar, la mamá de B-King, y Stefanía Agudelo, su hermana, le concedieron una entrevista al pódcast 'Más Allá del Silencio' y revelaron que el cantante no conocía ni a Angie Miller ni a Regio Clown antes de su viaje a México.

Además, precisaron que B-King comenzó a interactuar con Angie Miller luego de que Regio Clown los presentó y que, al parecer, 'se habrían encarretado'.