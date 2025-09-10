Camilo Gallego, mánager de B-King, mostró el último chat con Regio Clown: hay una nota de voz INÉDITA

Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, accedió a hablar con el pódcast 'Más Allá del Silencio' y no solo explicó cómo fue el evento al que asistieron en México, sino que también cómo fue la relación con Regio Clown en ese país.

Este trabajador en la industria de la música enfatizó que B-King fue contratado para cantar alrededor de ocho minutos en un evento de música electrónica y que el pago fue de 1.500 dólares.

Además, explicó que esa fiesta comenzó el 14 de septiembre de 2025, pero que B-King se subió al escenario sobre la 3:00 de la mañana del 15 de septiembre, en la mitad del show del DJ Regio Clown.

Posteriormente, Juan Camilo Gallego expuso que B-King hacía 'peso muerto' todos los días en el hotel y que después salía a trotar unos minutos. Sin embargo, el 16 de septiembre expresó que ya le hacía falta ir al gimnasio y Regio Clown lo invitó al que él asistía.

No obstante, el mánager detalló que no fue con ellos porque él no acostumbra a hacer ejercicio. Además, indicó que no sospechó de nada malo debido a que el gimnasio quedaba a tan solo seis minutos del hotel.

Por lo tanto, los dos artistas fueron a entrenar juntos y, estando en ese recinto, Regio Clown le escribió a Juan Camilo Gallego. ¿Qué fue lo que le dijo?

Este fue el último chat entre Juan Camilo Gallego y Regio Clown

En el pódcast 'Más Allá del Silencio', Juan Camilo Gallego reveló que Regio Clown, mientras que estaba en el gimnasio, le envió una nota de voz en la que le dijo lo siguiente:

Cami, ahorita voy a comer con un señor rápidamente, vamos a estar con B-King, y después te llegamos a ti porque tenemos cena con 'Diablis'. Porfa, alístate.

Tras esa nota de voz, Juan Camilo Gallego se comprometió a estar listo a las 7:30 de la noche y, sobre las 5:53 de la tarde, intercambió estos otros mensajes con Regio Clown:

Juan Camilo Gallego: Te amo mucho y agradecido con la vida entera.

Regio Clown: Yo feliz, por fin alguien serio guiándome.

Juan Camilo Gallego: Yo más, papi.

Además, en la captura de pantalla se evidencia que, debido a que ni Regio Clown ni B-King aparecieron a las 7:30, Juan Camilo Gallego los llamó y les escribió por WhatsApp, pero no obtuvo respuesta.

La revelación se hizo a partir del minuto 22 de la entrevista.

¿Quién es 'Diablis', el hombre con el que planeaban reunirse en la noche Juan Camilo Gallego, B-King y Regio Clown?

Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, explicó que la reunión con 'Diablis' era muy importante debido a que él es uno de los grandes empresarios de México.

"Diablis es un empresario mexicano muy duro, tiene restaurantes, trabaja en el sector inmobiliario y es muy prestigioso allá. Ahí sí iba a ir yo y estaba preparando una presentación para mostrarle porque él tenía el interés de escuchar la música para ver si se metía en el negocio de B-King", afirmó Juan Camilo Gallego.