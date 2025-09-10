El 'plan A' era Marcela Reyes: revelaron todos los detalles de la contratación de B-King en México

Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, buscaba cumplir su sueño en la música y se presentó una oportunidad única para él y su carrera: un contrato para mostrarse en México. Sin embargo, terminó siendo víctima de la violencia en ese país y apareció sin vida unos días después de su presentación.

Tras su muerte, hay muchos cuestionamientos y uno de los principales señalados fue su manager, Juan Camilo Gallego, quien lo llevó a este país y terminó poniéndose al frente de todo cuando se reportó su desaparición.

El empresario habló con Rafael Poveda en el pódcast 'Más allá del silencio', donde reveló todos los detalles sobre este fatal viaje a México. Respondió a los cuestionamientos de la madre de Bayron, quien no entendía por qué lo contrataron a un show de electrónica, siendo artista de reggaetón y otras preguntas al respecto.

Marcela Reyes era el plan A para ir a México

Gallego detalló que conocía a Regio Clown, el otro artista asesinado, desde hace años, siendo él quien lo contactó para contratar a B-King. Sin embargo, señaló que buscaron en primera instancia a la DJ Marcela Reyes, la exesposa de Bayron, pero finalmente no hubo acuerdo.

Aceptó la propuesta: 4 canciones por 1.500 dólares, los viajes y la estadía en México. Lo habló con B-King, a quien no le importó que quisieran contratar primero a su expareja y quien le mostró una de sus canciones que se adaptaba perfectamente al evento.

"Con esa canción fue con la que abrimos ese día allá", comentó Gallego, señalando que desde el cierre del acuerdo hasta el día del viaje, trabajando en la producción de lo que sería su presentación.

¿Quién más se presentó en el concierto en México?

Gallego reveló que B-King y Regio Clown no eran los únicos colombianos. También estuvo presente Camila Gutiérrez, DJ caleña muy reconocida, Fumaratto, como la gran estrella del evento, pues es un DJ de prestigio internacional y B-King, quien haría voz en medio de la presentación de Regio Clown.

Además, Angie Miller, la mujer con la que compartió B-King durante sus días en México, hizo un show explícito junto a otras modelos, pues es importante recordar que ella es actriz de contenido para adultos.

"El evento abrió las puertas a las 11 de la noche del domingo 14 y nosotros salimos a las 3 de la mañana del lunes 15 en el show de Regio, fueron aproximadamente 8 minutos y medio", comentó Gallego.

Se quedaron hasta la mañana del lunes viendo el show de Fumaratto, por lo que en el show, trascurrió todo con total normalidad. Posteriormente, comentó que se fue con Regio Clown al gimnasio el martes y desde entonces, no supo más de ellos, hasta el desenlace fatal.