Manifestaciones generan caos cerca de San Victorino: operación de Transmilenio se ve afectada a esta hora

A primera hora del sábado, 27 de septiembre, Bogotá Tránsito, la cuenta dedicada a informar en tiempo real sobre el estado de las vías en la capital colombiana, reportó afectaciones en la movilidad, en la zona centro:

“Continúa la presencia de manifestantes, por motivos ajenos a la operación, que bloquean el tránsito vehicular en ambos sentidos sobre la Avenida Caracas, a la altura de San Victorino”, se lee en una última actualización, realizada sobre las 9:00 de la mañana.

Al menos 3.000 pasajeros se han visto afectado en lo que va del fin de semana:

De acuerdo con información compartida por Transmilenio, las rutas del sistema que transitan por la Zona A (troncal Caracas) han tenido que tomar desvíos y la estación Av. Jiménez se encuentra cerrada, afectando a más de 3.000 usuarios y 11 de sus servicios.

La recomendación, a esta hora, no es otra que “mantenerse informados”, planificar sus rutas y salir con tiempo, en caso de tener que desplazarse por el centro de la ciudad.

Rutas alimentadoras y Transmizonal también se han visto afectadas:

Sobre las 10:30, se dio a conocer que manifestaciones ajenas a la operación afectaron el servicio de transporte masivo, con bloqueos en “la avenida Villavicencio con calle 60 sur, sentido occidente -oriente, barrio Perdomo”, y, por tanto, se dejaron “de atender ocho paraderos y las siguiente rutas TransMiZonal son desviadas: HL602 - HA600 - P24 - C29 - HA620 - GH521 - GH530 - SE14 - LG816 - HC612 - HA605 - P44 - HD607 - 143 - HF615 - HG712 - HK629 - HK635 - HH632 - HL613 - KH327 - KH318”.

Además, las rutas alimentadoras 10-6 Perdomo y H640-H641 Santo Domingo”, tuvieron que tomar desvíos por la autopista Sur.