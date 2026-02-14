Hugo Rodallega le habló de frente a los hinchas de Santa Fe: "Todo lo quieren volver polémica"

Independiente Santa Fe perdió su invicto en la Liga 2026 tras caer 1-0 frente a América de Cali en el Pascual Guerrero, por la fecha 6 del campeonato.

Aunque los Cardenales venían sin derrotas, el balance empieza a preocupar, pues apenas suman una victoria en seis jornadas. Sin embargo, más allá del resultado, la conversación se desvió hacia las declaraciones de Hugo Rodallega, que encendieron el debate entre los hinchas.

Hugo Rodallega y la celebración que nunca llegó

En la previa del partido, Rodallega había contado que tenía preparada una celebración especial si lograba marcarle al equipo del que es hincha. El gol nunca llegó, pero tras el pitazo final explicó el verdadero significado del gesto.

“Simplemente era pedirle perdón a mi viejo porque amó a este equipo en vida. Amó al América de Cali, entonces era pedirle perdón y hacerle un gesto que lo tengo guardado, pero no era nada más”.

Luego apareció la pregunta de siempre: si jugaría algún día en América. Su respuesta fue directa y sin rodeos:

“Nunca va a cambiar de que siga siendo hincha. Nunca he abierto ni cerrado puertas, simplemente me debo al fútbol y por supuesto respeto y defiendo la camiseta de Santa Fe, pero ya veremos qué pasa en el futuro”.

La reacción de los hinchas y la respuesta de Rodallega en redes

Esas palabras no cayeron bien en parte de la afición cardenal, que volvió a cuestionar al goleador por dejar abierta la posibilidad de vestir otra camiseta, pese a ser hoy referente del club bogotano.

Ante la ola de comentarios, el atacante utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje claro a quienes dudan de su compromiso con Independiente Santa Fe:

“Todo lo quieren volver polémica olé que problemita. No pongan en duda lo que ya es OBVIO”.

Rodallega, visiblemente molesto, dejó claro que su profesionalismo no está en discusión y que, mientras sea jugador de Santa Fe, seguirá defendiendo esos colores dentro y fuera de la cancha.

Ahora, con el invicto roto y la presión creciendo, el reto del equipo será reencontrarse con la victoria y devolverle tranquilidad a una hinchada que exige resultados, pero también claridad en el mensaje de sus referentes.