CANAL RCN
Deportes

Hugo Rodallega le habló de frente a los hinchas de Santa Fe: "Todo lo quieren volver polémica"

Hugo Rodallega respondió a los hinchas de Santa Fe tras la polémica por sus palabras sobre América de Cali.

Hugo Rodallega le habló de frente a los hinchas de Santa Fe: "Todo lo quieren volver polémica"
Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

febrero 14 de 2026
03:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Santa Fe perdió su invicto en la Liga 2026 tras caer 1-0 frente a América de Cali en el Pascual Guerrero, por la fecha 6 del campeonato.

Santa Fe vs Atlético Nacional ya tiene fecha y hora tras el aplazamiento
RELACIONADO

Santa Fe vs Atlético Nacional ya tiene fecha y hora tras el aplazamiento

Aunque los Cardenales venían sin derrotas, el balance empieza a preocupar, pues apenas suman una victoria en seis jornadas. Sin embargo, más allá del resultado, la conversación se desvió hacia las declaraciones de Hugo Rodallega, que encendieron el debate entre los hinchas.

Hugo Rodallega y la celebración que nunca llegó

En la previa del partido, Rodallega había contado que tenía preparada una celebración especial si lograba marcarle al equipo del que es hincha. El gol nunca llegó, pero tras el pitazo final explicó el verdadero significado del gesto.

"El viernes nos vemos": Hugo Rodallega calienta el clásico entre América y Santa Fe
RELACIONADO

"El viernes nos vemos": Hugo Rodallega calienta el clásico entre América y Santa Fe

“Simplemente era pedirle perdón a mi viejo porque amó a este equipo en vida. Amó al América de Cali, entonces era pedirle perdón y hacerle un gesto que lo tengo guardado, pero no era nada más”.

Luego apareció la pregunta de siempre: si jugaría algún día en América. Su respuesta fue directa y sin rodeos:

“Nunca va a cambiar de que siga siendo hincha. Nunca he abierto ni cerrado puertas, simplemente me debo al fútbol y por supuesto respeto y defiendo la camiseta de Santa Fe, pero ya veremos qué pasa en el futuro”.

 

La reacción de los hinchas y la respuesta de Rodallega en redes

Esas palabras no cayeron bien en parte de la afición cardenal, que volvió a cuestionar al goleador por dejar abierta la posibilidad de vestir otra camiseta, pese a ser hoy referente del club bogotano.

América de Cali se quedó con el 'clásico de rojos' ante Santa Fe y escaló en la tabla: vea el gol
RELACIONADO

América de Cali se quedó con el 'clásico de rojos' ante Santa Fe y escaló en la tabla: vea el gol

Ante la ola de comentarios, el atacante utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje claro a quienes dudan de su compromiso con Independiente Santa Fe:

“Todo lo quieren volver polémica olé que problemita. No pongan en duda lo que ya es OBVIO”.

Rodallega, visiblemente molesto, dejó claro que su profesionalismo no está en discusión y que, mientras sea jugador de Santa Fe, seguirá defendiendo esos colores dentro y fuera de la cancha.

Ahora, con el invicto roto y la presión creciendo, el reto del equipo será reencontrarse con la victoria y devolverle tranquilidad a una hinchada que exige resultados, pero también claridad en el mensaje de sus referentes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Jaguares

Tercer técnico del fútbol colombiano que es destituido en la Liga BetPlay 2026-I

Bayern Múnich

Luis Díaz jugó los 90’ minutos: vea los goles y el resumen de la victoria del Bayern Múnich

Luis Díaz

¡Qué dupla! Nueva asistencia de Luis Díaz para golazo de Harry Kane con el Bayern

Otras Noticias

Cuba

Crisis energética en Cuba afectará el 56% de la isla: aumenta escasez de gas y combustible

El bloqueo energético ha generado problemas con los suministros de agua, gas y alimentos.

Bucaramanga

VIDEO | Fingieron ser clientes y asesinaron a sangre fría a comerciante en Santander

El crimen ocurrió en el barrio Monterredondo, donde hombres armados ingresaron a un local comercial y dispararon contra el propietario luego de robarle sus prendas de oro.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy sábado 14 de febrero de 2026

Artistas

Pareja de Blessd tomó drástica decisión tras rumores de infidelidad por parte del cantante

Enfermedades

Estrés crónico: la alarma que no se apaga y pone en jaque la salud física y mental