Los millonarios contratos de la madre y el hermano de la ministra de Cultura con el Estado: esto respondió

La ministra de Cultura, Yannai Kadamani, se encuentra en el centro de una polémica por contratos estatales adjudicados a familiares directos durante la administración del presidente Gustavo Petro.

Los señalamientos apuntan a su hermano y su madre, quienes habrían suscrito acuerdos con diversas entidades gubernamentales por cifras millonarias.

Según denuncias públicas, Salim Kadamani, hermano de la ministra, habría firmado varios contratos estatales por un valor superior a los $333 millones.

La mayoría de estos acuerdos fueron suscritos al límite de la ley de garantías, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación.

RELACIONADO Así quedó el nuevo gabinete del presidente Gustavo Petro

Destapan millonarios contratos de la madre de la ministra de Cultura

La controversia se amplió cuando Germán Ricaurte, candidato a la Cámara de Representantes, reveló que Alexandra Fonrodona, madre de la funcionaria, habría suscrito seis contratos con entidades del gobierno que suman cerca de $600 millones.

Tres de estos contratos fueron firmados en enero de 2025 y alcanzan un valor superior a los $313 millones: uno por $126 millones con la Superintendencia de Salud, otro por $116 millones con el Ministerio de Salud y un tercero por $70 millones con el Ministerio del Interior.

Con estos contratos la madre de la ministra habría pasado de reportar ingresos mensuales cercanos a los $12 millones a más de $26 millones.

La congresista Jennifer Pedraza cuestionó si estos contratos debieron ser reportados como posibles conflictos de interés, conforme a la normativa de transparencia y función pública:

Lo que más llama la atención de esta práctica de nepotismo es que la ministra de Cultura jamás reconoció en su declaración de conflicto de intereses esta relación familiar ni con ella ni con su hermano que tiene contratos por más de $300 millones con el gobierno Petro.

Lo que dijo la ministra de Cultura sobre los contratos de su familia

Ante las denuncias, la ministra Kadamani emitió un comunicado oficial en el que aseguró que "no ha intervenido ni inclinado ningún proceso de contratación" de sus familiares.

Argumentó que, según la normativa vigente, no existe inhabilidad ni incompatibilidad, ya que no ejercía autoridad sobre las entidades que contrataron a su madre y a su hermano.

Efectuada esas precisiones no existen compatibilidad inhabilidad ni conflicto de interés alguno en la posibilidad de que mi hermano o mi madre sean contratados por entidades del Estado.

En su cuenta de X, la ministra afirmó que las insinuaciones carecen de fundamento jurídico y que se trata de "interpretaciones propias de clima preelectoral".

Defendió el derecho de sus familiares "a ejercer su profesión y a participar en procesos contractuales conforme a la ley".