Niños indígenas rescatados en el Guaviare quedarían expuestos a una controversia por dineros entre familiares

El milagro que representó encontrar a los cuatro menores indígenas extraviados entre la selva de Caquetá y Guaviare, tras el accidente de la avioneta en el que murió su madre y otros dos adultos, se ve desdibujado por lo que se va conociendo de su historia. La vida de los niños es un cruel retrato de la condición en la que viven las familias indígenas en zonas apartadas: su padre fue amenazado por disidencias de las Farc y por eso abandonó la región para buscar un mejor lugar y llevar a sus hijos, pero al viajar estos se accidentaron.

Esa es una de las primeras versiones, la otra es más aterradora. Manuel Miller Ranoque, el padre de dos de los niños y esposo de la mujer fallecida, al parecer, violentaba a su familia e incluso habría intentado abusar de Lesly Mucutuy, la pequeña de 13 años que cuidó de sus hermanos en la selva durante 40 días.

Los colombianos celebraron el milagro de encontrar a los niños con vida, pero entre líneas hay una narrativa aterradora. Una de las preguntas que se hacían los miembros de las fuerzas armadas era el porqué no los encontraron, si muchas veces pasaron por zonas en las que ellos estuvieron, la respuesta es que no querían ser hallados. Lesly le pedía a sus hermanos que se callaran cuando veían a los uniformados buscarlos y solo hasta que se estaban literalmente muriendo del hambre, dejaron que los vieran. ¿Qué tan cruel tiene que ser la realidad de un menor para que prefiera estar en una selva que ser rescatado por miembros de su familia? Pues esas respuestas se conocerán con el tiempo, por ahora las versiones encontradas de los abuelos de los niños y su padre, serán evaluadas por el ICBF, que debe otorgarle la custodia a alguna de las dos partes o en su defecto quedarse con el cuidado de los niños.

La FM habló con una de las partes de esta discusión. Se trata de Manuel Miller Ranoque, padre de dos de los menores y quien acompañó su búsqueda en la selva junto a las autoridades. Este hombre pide la custodia de sus hijos, asegura que él no intentó abusar de Lesly y que ha sido quien ha mantenido a su familia durante varios años.

La FM: ¿usted cómo se enteró de lo que ocurrió con sus hijos?

Manuel Miller Ranoque: Estando aquí en Bogotá estaba comenzando a buscar arriendo para traer a mis hijos y sobre las 8:30 de la mañana me llama mi hermana y me dice que la avioneta en la que viajaban ellos se había caído.

Qué es todo lo que ha ocurrido al rededor de la patria de potestad de los pequeños, ¿hay un enfrentamiento entre parte de la familia?

Yo no estoy reclamando. Estoy haciendo lo que me corresponde porque yo fui como padre a buscar a mis hijos porque los necesito. Los que no fueron a buscar, ellos si están reclamando, yo no, yo esto haciendo lo correcto, ellos estaban desde la ciudad sentados, durmiendo y comiendo en un hotel.

Hay versiones sobre que hubo algún tipo de denuncia por intento de abuso a uno de los pequeños, ¿eso es real?

La verdad es algo para intimidarme y dejar mi reputación por el piso. Todo eso que están hablando es una mentira porque lo único que quería la abuela es beneficiarse de los recursos de los niños para embriagarse con eso y andar loca por las calles insultando a la gente porque es lo único que saben hacer junto con el marido.

¿Hubo algún tipo de denuncia en ese sentido?

Si hay denuncia ante la Fiscalía, pero eso será para la misma persona que lo hizo. Creo que voy a poner una contrademanda porque yo no estoy haciendo nada malo.

¿Usted le pegó a su mujer?

No. Pegarle es dejarla 15 o 20 días en cama. Nosotros no tuvimos problema. Teníamos dificultad porque vine a Bogotá y tuve una moza, pero más de eso no pasó. Ella me dijo que me viniera para acá y que ella venía.

¿Cómo le garantiza al país que estos niños van a estar bien a su cuidado?

Agradecerle al presidente porque él puso de su parte, sus hombres y su fe y se logró. Decirle a Colombia que ya no es un sueño, es una realidad hoy tener a los niños sanos y salvos.

¿Esta pelea tiene algo que ver con aparentes recursos que recibirán niños del Estado?

Es verdad. La abuela y el abuelo están locos y están pensando en la plata. Nunca pensaron en colaborarme tomando yahé o yendo a buscar a los niños. Se quedaron en Villavicencio durmiendo y comiendo como marranos, mientras que a mí me tocó dormir en el piso, aguantar hambre, llorar en las noches, sentir frío, salir como un loco corriendo por la selva. Ellos están pensando en la plata para mantener otros nietos.

¿La mamá duro cuatro días antes de morir?

La realidad la dirá la misma niña porque los abuelos están locos y estarán así para toda la vida.

¿Usted abusaba de su hijastra?

Eso es una mentira. Para mí no es grave porque no he hecho nada. La persona que quiso mandarme a la cárcel va a terminar en la cárcel

¿Quiere la custodia de los cuatro niños?

No es que quiera tener, es que yo fui a buscarlos. Así sean o no míos. Yo luché por los cuatro. Llevo seis años totalmente responsable de los niños, cuidando de ellos, dándoles estudios y ropa.

¿Por qué se molestó con el presidente Gustavo Petro?

Molesto con el presidente porque por qué tiene que felicitar a Fidencio Valencia. Él no tiene nada que ver porque estuvo en la ciudad. Hasta el momento no tengo ninguna garantía del Estado, ni apoyo económico. Ahorita estoy con 2.000 pesos en el bolsillo. Ellos, una empresa, les dio 27 millones de pesos y ni siquiera le mandaron nada a los niños algo.

