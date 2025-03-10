Cancillería reporta condiciones de las colombianas detenidas por Israel y anuncia deportación

En la tarde de este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores reportó detalles de los avances en la atención consular de Manuela Bedoya Jaramillo y Luna Valentina Barreto, las jóvenes colombianas que viajaban en una de las embarcaciones humanitarias de la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza y fueron detenidas por la Armada de Israel.

“Durante la visita, las connacionales expresaron preocupaciones sobre sus condiciones, incluyendo falta de alimentación en las últimas 48 horas y limitaciones en el acceso a agua potable. También informaron haber sido sometidas a procedimientos que afectaron su dignidad y bienestar físico”, indicó la Cancillería en su comunicado.

Colombianas detenidas por Israel firman documento de deportación expedita

El Ministerio afirmó que ambas ciudadanas firmaron un documento en el que se acogieron a un procedimiento de deportación expedita, el cual se espera cumplirse en las próximas 72 horas.

"El Gobierno de Colombia reitera su condena al genocidio en Gaza y a la captura en aguas internacionales de una embarcación civil con ayuda humanitaria, así como de los procedimientos contrarios a los Derechos Humanos a los que han sido sometidas las dos connacionales y otros integrantes de la Flotilla humanitaria Global Sumud (GSF)", expresó Cancillería.

Armada de Israel interceptó embarcaciones de la Flotilla Global Sumud

El 1 de octubre de 2025, la Armada israelí interceptó varias embarcaciones de la Global Sumud en aguas internacionales, a unos 128 kilómetros de la costa de Gaza.

La operación, que incluyó el uso de cañones de agua y maniobras intimidatorias, detuvo a cientos de activistas que intentaban entregar ayuda humanitaria a la Franja, entre los que se encontraban las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto.

La flotilla, compuesta por más de 40 embarcaciones y 500 voluntarios, zarpó desde Barcelona el 31 de agosto y fue calificada por Israel como una “provocación”.

Este viernes, Israel interceptó el último barco de la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza que todavía continuaba su rumbo en el mar mediterráneo.

"Marinette, el último barco restante de la Flotilla Global Sumud, fue interceptado a las 10H29 hora local (07H29 GMT), a aproximadamente 42,5 millas náuticas de Gaza", informó la flotilla en Telegram.