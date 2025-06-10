Hamás e Israel retoman negociaciones en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza

Hamás e Israel sostendrán este lunes, en Egipto, negociaciones con el objetivo de poner fin a casi dos años de guerra en la Franja de Gaza.

Hamás e Israel retoman negociaciones en Egipto

Las conversaciones, mediadas por Egipto y Catar, se desarrollan bajo una propuesta impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha urgido a ambas partes a avanzar “rápido” hacia un acuerdo que detenga la violencia.

El plan, aceptado de manera preliminar por las delegaciones israelí y palestina, contempla un cese de hostilidades acompañado de un intercambio de prisioneros: la liberación de 47 rehenes israelíes que permanecen cautivos en Gaza, a cambio de la excarcelación de cientos de palestinos detenidos en cárceles israelíes.

Las negociaciones, que tendrán lugar en el balneario de Sharm el Sheij, buscan definir los detalles de la primera fase del acuerdo, que coincidiría con el segundo aniversario del conflicto iniciado el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamás lanzaron un ataque sin precedentes en territorio israelí.

Entre los aspectos más delicados del plan se encuentra el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada progresiva de las fuerzas israelíes del enclave.

Además, la propuesta establece que el grupo islamista no tendrá participación en la administración del territorio, que quedaría bajo control de un gobierno tecnócrata supervisado por una autoridad de transición encabezada por el propio Trump.

El mandatario estadounidense celebró en las recientes horas los avances iniciales, asegurando que ha mantenido “conversaciones positivas con Hamás y con aliados árabes y musulmanes”. También informó que su yerno, Jared Kushner, y el emisario para Oriente Medio, Steve Witkoff, fueron enviados a Egipto para acompañar el proceso.

Por su parte, el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi calificó el plan como “el camino correcto hacia una paz y estabilidad duraderas”, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que su delegación viajará este lunes a Egipto, expresando su esperanza de que los rehenes puedan ser liberados “en los próximos días”.

A pesar de los llamados de Trump y del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para detener los ataques, las explosiones continuaron este lunes en distintas zonas de Gaza. “No se pueden liberar rehenes en medio de los bombardeos”, advirtió Rubio.

La Defensa Civil de Gaza reportó al menos veinte muertos durante la jornada del domingo, trece de ellos en la Ciudad de Gaza.

¿Se logrará acuerdo entre Hamás e Israel para poner fin a la guerra?

Testimonios locales, como el de Muin Abu Rajab, indicaron una aparente reducción de los ataques aéreos y el repliegue de algunos tanques israelíes, aunque muchos lo atribuyen a una maniobra táctica más que a una retirada real.

Desde el ejército israelí, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, advirtió que si las negociaciones fracasan “retomarán los combates con toda su fuerza”.

Hasta el momento, el conflicto ha dejado un saldo humano devastador. Según datos recopilados por la AFP y la ONU, más de 67.100 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto por la ofensiva israelí, mientras que el ataque inicial de Hamás en 2023 causó 1.219 víctimas en Israel.

Hasta el momento, de los 251 rehenes secuestrados aquel 7 de octubre, 47 permanecen cautivos y el ejército israelí considera que 25 habrían muerto en poder de Hamás.