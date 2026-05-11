Mapa del escándalo de la UNGRD: quiénes están presos, los que siguen libres y los prófugos

Este 11 de mayo de 2026, un juez de control de garantías avaló la solicitud de la defensa de Sandra Ortiz para que la exconsejera presidencial para las regiones quedara en libertad por vencimiento de términos.

Con esta nueva decisión judicial alrededor del caso del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, hay un nuevo balance con relación a la cantidad de presuntos implicados que se mantienen presos, quienes siguen libres y un caso puntual de un prófugo.

¿Quiénes están libres del escándalo de la UNGRD?

Sandra Ortiz : vinculada por presunta participación en entrega de sobornos a congresistas. Quedó libre por vencimiento de términos.

: vinculada por presunta participación en entrega de sobornos a congresistas. Quedó libre por vencimiento de términos. Ricardo Bonilla : exministro de Hacienda señalado por presuntamente ayudar a direccionar cupos presupuestales. Libre por vencimiento de términos.

: exministro de Hacienda señalado por presuntamente ayudar a direccionar cupos presupuestales. Libre por vencimiento de términos. Varios congresistas acusados por la Corte Suprema en libertad: Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.

Corte Suprema llamó a versión libre a Martha Peralta y Berenice Bedoya.

Cárcel por caso UNGRD

Olmedo López : exdirector de la UNGRD, quien ha llegado a preacuerdo con la Fiscalía, el no ha sido avalado por el Tribunal Superior de Bogotá.

: exdirector de la UNGRD, quien ha llegado a preacuerdo con la Fiscalía, el no ha sido avalado por el Tribunal Superior de Bogotá. Sneyder Pinilla : el exsubdirector de la entidad se convirtió en el primer condenado por este caso de corrupción. Pagará cinco años y ocho meses de prisión tras preacuerdo.

: el exsubdirector de la entidad se convirtió en el primer condenado por este caso de corrupción. Pagará cinco años y ocho meses de prisión tras preacuerdo. Iván Name : expresidente del Senado de la República. Se le investiga por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación. Está en la cárcel La Picota, desde donde ha solicitado varias veces la libertad.

: expresidente del Senado de la República. Se le investiga por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación. Está en la cárcel La Picota, desde donde ha solicitado varias veces la libertad. Andrés Calle : expresidente de la Cámara de Representantes. Se le investiga por el presunto cobro de sobornos para favorecer proyectos del gobierno en el Congreso. También en La Picota buscando la libertad.

: expresidente de la Cámara de Representantes. Se le investiga por el presunto cobro de sobornos para favorecer proyectos del gobierno en el Congreso. También en La Picota buscando la libertad. Juan Fernando Velasco: exministro del Interior del presidente Petro. Negaron su solicitud de libertad y seguirá en centro carcelario en la ciudad de Cali.

Wadith Manzur: representante a la Cámara y electo senador. Lo señalan de haber participado en direccionamiento de contratos. Se ordenó su traslado a la Escuela de Carabineros de Bogotá.

Karen Manrique: representante acusada por el delito de cohecho impropio. Fue trasladada a guarnición militar en Malambo, Atlántico y se negó una solicitud de casa por cárcel.

Los nombres que están prófugos de la justicia

Además de todos estos nombres, aparece el del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, quien se mantiene prófugo de la justicia. Actualmente se encuentra en Nicaragua, donde recibió asilo político.

Es señalado por presuntamente haberle entregado 4.000 millones de pesos a Olmedo López que habrían sido utilizados para el pago de coimas o dádivas a altos funcionarios del Gobierno.

Además, César Manrique, exdirector de Función Pública, tiene circular roja de la Interpol y desapareció de la vida pública tras confirmarse una orden de captura en su contra.