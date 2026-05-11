Caso UNGRD: Sandra Ortiz fue dejada en libertad por vencimiento de términos

Luego de varios intentos de la defensa de Sandra Ortiz por recuperar la libertad de la exconsejera presidencial para las Regiones, finalmente un juez accedió a la petición por vencimiento de términos.

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Cabe recordar que Ortiz fue detenida en diciembre de 2024, siendo trasladada a una guarnición militar, específicamente a la Escuela de Carabineros de la Policía, mientras avanzaban las investigaciones por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Según indicó el juez, ya pasaron 329 días sin que inicie formalmente el juicio en su contra. Señaló que se excedieron 89 días conforme a lo establecido por la ley y por esta razón se aprobó la solicitud.

En total, desde el momento en el que fue capturada han pasado 473 días sin que inicie el juicio. Hubo un descuento por apelaciones en el tribunal e incapacidades médicas, dando como resultado la certificación de 329 días por parte de un juez de conocimiento.

Reacciones tras la libertad de Sandra Ortiz

Tras conocerse la decisión, las reacciones no se hicieron esperar. Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, calificó como "lamentable" el hecho de que se haya aplicado el vencimiento de términos en este caso.

Es totalmente desafortunado que estas situaciones se presenten. Estamos viendo que hay distintas interpretaciones en el conteo de los términos. Esto va a tener que revisarse porque no podemos seguir teniendo distintas posiciones sobre cómo se cuentan los términos.

Sandra Ortiz y su relación con el escándalo de la UNGRD

Sandra Ortiz es señalada de haber jugado un papel importante en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La acusan de presuntamente ser “mensajera” al llevar sobornos destinados a congresistas.

La investigación se basa principalmente en declaraciones de exdirectivos de la UNGRD como Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes manifestaron que Ortiz habría participado en la entrega de un soborno de aproximadamente $3.000 millones.

Sandra Ortiz denunció presiones

La exfuncionaria manifestó en una audiencia reciente que estaría siendo sometida a presiones para declarar en contra de ministros del Gobierno Petro, al tiempo que siguió negando las acusaciones realizadas en su contra por López y Pinilla.

Y como se lo dije un día al coordinador de la de la Fiscalía, porque eso fue lo que me dijo, me dijo, 'Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y la vamos a dar medida de aseguramiento.' Eso pasó

"Yo no tengo nada que ver, no era la ordenadora del gasto, no era una asesora, yo que tengo que ver con la Unidad de Gestión del Riesgo, jamás tuve nada que ver", añadió.