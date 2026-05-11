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“'Calarcá' le tiene la cola pisada a Petro”: gobernador de Antioquia sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez

El gobernador Andrés Julián Rendón acusó al presidente Petro de proteger a Calarcá. Exige operaciones contundentes contra el Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
12:12 p. m.
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El asesinato del joven periodista Mateo Pérez, en Antioquia, mientras cubría la violencia de grupos armados ha desatado una fuerte controversia política en el país.

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El gobernador Andrés Julián Rendón cuestionó duramente al Gobierno Nacional por la falta de acciones contra los responsables del crimen.

Rendón huizo graves señalamientos contra el presidente Gustavo Petro, afirmando que "lo único que le da uno para pensar es que finalmente Calarcá le tiene la cola pisada a Petro".

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Gobernador cuestionó que no haya operaciones contra Calarcá

El gobernador se refirió puntualmente a la falta de acciones del gobierno contra Alexander Díaz, alias Calarcá, cabecilla del Frente 36, quien comanda a alias Primo Gay y alias Chalá, señalados como los responsables directos del asesinato del comunicador.

El gobernador expresó su indignación ante la ausencia de operaciones militares contundentes contra esta estructura armada.

¿Cómo es que 20 criminales nos tienen en esta situación? ¿Cómo es que 20 bandidos nos tienen en estas circunstancias (…) la respuesta es muy sencilla, porque no se les ataca con fiereza, porque Calarcá le tiene pisada la cola a Petro?

Rendón denunció que mientras el gobierno ordena operaciones contra otras estructuras criminales como el Clan del Golfo o grupos bajo el mando de Mordisco, no hay acciones similares contra las organizaciones comandadas por Calarcá.

Calarcá es el responsable del asesinato de Mateo con su sicario.

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Alias Calarcá y su presunto poder en el gobierno

El mandatario departamental cuestionó que alias Calarcá mantenga su condición de negociador de paz, lo que ha permitido la suspensión de órdenes de captura en su contra.

"No hay ninguna razón para que este criminal siga con la orden de captura suspendida.

El gobernador subrayó que "cualquier colombiano tendría derecho a ir a cualquier zona del país. Ningún sitio debería estar vetado para colombianos, menos para los periodistas".

El gobernador exigió al gobierno nacional desplegar tropas, realizar bombardeos y operaciones de rastrillo coordinadas con la Fiscalía “para que a estos criminales, o bien los den de baja o los capturen".

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