Maratón digital por la paz electoral en Colombia: ¿cuál es el impacto de la desinformación?
Este espacio busca explicar la importancia del desarrollo pacífico y transparente del ejercicio democrático en el país.
Noticias RCN
09:12 a. m.
El país se encuentra atravesando por una intensa contienda electoral que ha sacudido a diferentes sectores políticos del país. Sin embargo, los ecosistemas digitales han jugado un papel crucial ya que por medio de estos ha prevalecido la desinformación que, de manera inevitable, ha generado caos y confusión en el electorado.
Maratón digital por la paz
Este 8 de octubre inició la maratón digital por la paz electoral, un espacio pionero en el que el país podrá vivir la primera transmisión ininterrumpida sobre la importancia de la realización de las elecciones de forma transparente y pacífica.
Este se llevará a cabo a partir de las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. por medio de las redes sociales de El Tiempo y Gran Maratón de Paz Electoral.
Este se convertirá en un espacio de disertación, análisis desde todas las voces, protagonistas y visiones con el objetivo de visibilizar la importancia de consolidar el libre desarrollo del ejercicio democrático en el país.
Panorama electoral en Colombia
Según datos de la Registraduría, el 62% de las personas se enfrentan a “fake news” o noticias falsas todos los días por medio de diferentes ecosistemas digitales. Por su parte, el 53% de los colombianos no logra identificar cuándo el contenido de un hecho noticioso es falso o verdadero.
Este panorama sin duda alguna ha hecho vulnerable a la sociedad ante escenarios en los que se busca socavar la democracia, afectar la credibilidad y confianza, por parte de los ciudadanos, en las autoridades electorales.
Ante esta contundente problemática, es importante que las personas logren identificar las amenazas creadas por las maquinarias de desinformación que rondan en redes sociales, durante épocas electorales, que buscan jugar con el futuro y la estabilidad de todo un país.
Por esto, dicho espacio contará con información periodística y objetiva que permitirá explicar la relevancia de mantener un ecosistema electoral y democrático sólido para todos los colombianos.