Maratón digital por la paz electoral en Colombia: ¿cuál es el impacto de la desinformación?

El país se encuentra atravesando por una intensa contienda electoral que ha sacudido a diferentes sectores políticos del país. Sin embargo, los ecosistemas digitales han jugado un papel crucial ya que por medio de estos ha prevalecido la desinformación que, de manera inevitable, ha generado caos y confusión en el electorado.

RELACIONADO Estos son los riesgos identificados por la Defensoría que podrían comprometer la libertad electoral en el país

Maratón digital por la paz

Este 8 de octubre inició la maratón digital por la paz electoral, un espacio pionero en el que el país podrá vivir la primera transmisión ininterrumpida sobre la importancia de la realización de las elecciones de forma transparente y pacífica.

Este se llevará a cabo a partir de las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. por medio de las redes sociales de El Tiempo y Gran Maratón de Paz Electoral.

Este se convertirá en un espacio de disertación, análisis desde todas las voces, protagonistas y visiones con el objetivo de visibilizar la importancia de consolidar el libre desarrollo del ejercicio democrático en el país.

RELACIONADO Audiencia reveló cómo exsubdirector del DAS participó en el secuestro de Piedad Córdoba

Panorama electoral en Colombia

Según datos de la Registraduría, el 62% de las personas se enfrentan a “fake news” o noticias falsas todos los días por medio de diferentes ecosistemas digitales. Por su parte, el 53% de los colombianos no logra identificar cuándo el contenido de un hecho noticioso es falso o verdadero.

Este panorama sin duda alguna ha hecho vulnerable a la sociedad ante escenarios en los que se busca socavar la democracia, afectar la credibilidad y confianza, por parte de los ciudadanos, en las autoridades electorales.

Ante esta contundente problemática, es importante que las personas logren identificar las amenazas creadas por las maquinarias de desinformación que rondan en redes sociales, durante épocas electorales, que buscan jugar con el futuro y la estabilidad de todo un país.

Por esto, dicho espacio contará con información periodística y objetiva que permitirá explicar la relevancia de mantener un ecosistema electoral y democrático sólido para todos los colombianos.