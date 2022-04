Marbelle arremete otra vez contra Francia Márquez: "Prepare unos huevos pericos"

La cantante de música popular Marbelle nuevamente utilizó sus redes sociales para arremeter en contra de Francia Márquez, candidata a la Vicepresidencia por el Pacto Histórico. En anteriores ocasiones, la artista se ha burlado de la activista, y esta vez, lo hizo a raíz de unas declaraciones que esta dio sobre el presidente Iván Duque.

Márquez compareció ante algunos medios de comunicación, y señaló que "lo que le incomoda realmente al presidente de la República, es que hoy una mujer, que podría ser la que tiene en su casa trabajando como empleada del servicio, vaya a ser su vicepresidenta".

El comentario ha generado diferentes reacciones, entre esas uno de la cantante de música popular, quien trinó lo siguiente:

A ver! Prepare unos huevos pericos y le creo

Este comentario ha despertado diversas reacciones de usuarios en redes sociales, alguno a favor de la cantante, y otros defendiendo a Francia Márquez.

"No es bienvenida. Fico presidente"

En redes sociales también ha estado circulando un video de Francia Márquez en Medellín, ciudad de la cual fue alcalde Federico Gutiérrez, uno de los candidatos presidenciales que compite contra Gustavo Petro y el Pacto Histórico.

En el video se ve a la distancia a la fórmula vicepresidencial del exalcalde de Bogotá con más personas dialogando. Este fue grabado desde un balcón de un edificio, y las personas, particularmente las mujeres, empiezan a llamar a Francia para captar su atención.

Una vez esta voltea a mirarlas, le hacen saber su postura política al gritarle "no la queremos, no la queremos. Fico presidente. Fico, Fico, Fico. No es bienvenida, no es bienvenida".

Ante esto, la candidata vicepresidencial les levanta las manos y las saluda, a lo que estas le siguen diciendo “no es bienvenida a nuestra unidad, la unidad se respeta. No la queremos”.