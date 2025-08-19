CANAL RCN
Marbelle y su conmovedor llanto en pleno concierto al recordar a Miguel Uribe

La cantante interrumpió su concierto al interpretar una de sus canciones indicando que era una de las favoritas del congresista.

FOTO: Marbelle - IG

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
11:51 a. m.
Marbelle ha sido una de las artistas colombianas que más se ha mostrado afectadas por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, debido a la cercanía que tenía con su familia y con su carrera musical.

Cuando se reveló la noticia del fallecimiento del político de 39 años, la cantante hizo un sentido pronunciamiento al respecto. "¡Gracias, Miguel!
Por tu inmenso amor , por acompañarme y darme el privilegio de conocerte, gracias porque siempre estuviste presente cuando te necesité, gracias porque reímos, hablamos, cantamos, celebramos, nos desahogamos y hasta marchamos y soñamos juntos por Colombia".

Marbelle y su reacción en pleno concierto

En una presentación de la artista vallecaucana, recordó con nostalgia a su amigo, dedicándole algunas palabras y rompiendo en llanto ante el dolor por la pérdida. "Esta era una de sus canciones favoritas. Esta era una de las canciones con las que me pedía recordar a su mamá. Hoy vamos a recordarlo a él".

La artista cantó su canción 'Como me haces falta' y en medio de su interpretación, la voz se le entrecortó en repetidas oportunidades. Finalmente entregó un nuevo mensaje en dedicatoria de Uribe Turbay. "La vida lo premió con tres hijas hermosas y luego, la vida lo premió con Alejandro y nos premió a nosotros con el placer de conocerlo, de compartir su intimidad, su cariño, su bondad y su amor por este país".

Marbelle y su relación con Miguel Uribe

En repetidas oportunidades, Marbelle había mostrado en redes sociales su apoyo a la carrera política de Miguel Uribe Turbay, en donde más allá de la apoyo a cierta corriente ideológica, había una relación de amistad que se había reforzado gracias a la música.

Es bien sabido que uno de los principales gustos de Miguel Uribe era la música y se han revelado varios videos cantando o tocando diferentes instrumentos. Esto lo llevó a conocer a varias personalidades en la industria, incluyendo a Marbelle, con quien construyó una amistad a lo largo de los años.

