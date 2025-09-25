Marcela Reyes responde con acciones legales tras acusaciones por la muerte de B-King

La reconocida DJ colombiana Marcela Reyes anunció una contundente respuesta legal ante los señalamientos que han circulado en redes sociales tras la muerte de su exesposo Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King.

La artista, a través de su equipo de abogados, aseguró que ha sido víctima de injuria y calumnia, por lo que decidió interponer acciones penales en defensa de su buen nombre.

Contexto del caso B-King y las acusaciones en redes sociales

El pasado 16 de septiembre, en Ciudad de México, desaparecieron B-King y el DJ caleño Jorge Luis Herrera Lemos, más conocido como Regio Clown. Días después, las autoridades confirmaron que los cuerpos encontrados en Cocotitlán, Estado de México, correspondían a ambos artistas, hecho que generó gran conmoción en Colombia y México.

A raíz del crimen, usuarios en redes sociales difundieron mensajes y acusaciones en contra de Reyes, señalándola sin pruebas. Estas imputaciones, según el comunicado oficial del Grupo Medellín, sobrepasan los límites de la libertad de expresión, pues no se tratan de opiniones, sino de atribuciones de delitos que configuran calumnia e injuria.

Acciones legales anunciadas por el equipo de Marcela Reyes

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Las acciones se sustentan en la Ley 906 de 2004, que protege el derecho a la honra y el buen nombre.

Los abogados solicitaron diligencias de policía judicial para individualizar a los responsables de las acusaciones.

El comunicado enfatiza que la libertad de expresión no protege la difamación, y recuerda que toda persona tiene derecho a la dignidad y a no ser revictimizada.

Reyes afirmó que atraviesa un momento de profundo dolor por el asesinato de su expareja y rechazó los señalamientos que circulan en su contra. Según su defensa, las acusaciones han agravado su sufrimiento y puesto en riesgo a su familia.

“Hoy me niego a cargar con una responsabilidad que no me corresponde. Alzo la voz con fuerza y dignidad para exigir lo que es justo”, declaró en un pronunciamiento previo.

Finalmente, su equipo instó a la ciudadanía a no difundir información no verificada y recordó que la DJ no ofrecerá entrevistas ni declaraciones adicionales sobre el proceso, en respeto al debido proceso y a la reserva judicial.