Este fue el devastador mensaje de la mamá de B-King tras su muerte en México

Bayron Sánchez, el artista urbano de 31 años, viajó a México para presentar un concierto por primera vez.

El cantante cantó cuatro canciones en la Ciudad de México en la noche del 14 de septiembre y, al parecer, después tenía pensado estar presente en otro evento que se llevaría a cabo en Sonora.

Sin embargo, el 16 de septiembre salió de su hotel junto a Regio Clown, el DJ colombiano, y fueron a entrenar a un gimnasio ubicado en Polanco.

Pero, aunque le dijeron a Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, que regresarían en un par de horas para ir a un restaurante, no volvió a haber rastro de ellos.

En consecuencia, tanto el mánager como los familiares de los artistas interpusieron la denuncia y el 22 de septiembre, en horas de la tarde, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que encontró los dos cuerpos sin vida.

Es así como se siguen realizando las investigaciones para poder esclarecer qué fue exactamente lo que ocurrió y quiénes son los responsables del crimen de los artistas.

En medio de esta trágica situación, la mamá de B-King, que estuvo pendiente de cómo avanzaba la búsqueda en México, se mostró devastada en redes sociales y se despidió de su hijo con un sentido mensaje. ¿Cuál fue?

Este fue el devastador mensaje con el que la mamá de B-King le dio el último adiós a su hijo tras su muerte en México

Luego de que las autoridades y los familiares confirmaron que los cuerpos hallados correspondían a B-King y Regio Clown, la mamá del artista expresó las siguientes palabras en una historia de Instagram:

Te amaré hasta la eternidad, vida de mi vida. Sé que Dios te tiene en su brazos.

E, inmediatamente después de ese mensaje, los internautas se solidarizaron con ella y le expresaron múltiples palabras de apoyo y condolencias.

Este fue el mensaje de la hermana de B-King tras la muerte del artista en México

Stefania Agudelo se pronunció en su cuenta de Instagram el pasado 24 de agosto de 2025 y recordó a su hermano como una persona noble y de buen corazón.

Además, dejó una reflexión para que no se guarde rencor, sino que se promueva el amor.

"Ayer, en una oración, Byron le hizo llegar un mensaje a mi mamá, que todos queremos compartir con ustedes: que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor", inició escribiendo Stefania Agudelo, la hermana de B-King.

"Ese será el legado de Byron. Nada nos lo podrá devolver físicamente, pero su amor y esencia siempre estarán presentes. Hoy lo recordamos con gratitud, con fe y con la certeza de que algún día volveremos a encontrarnos. Gracias por todo su apoyo", concluyó.