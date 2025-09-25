CANAL RCN
Atención: Marcela Reyes tomó trascendental decisión tras el crimen de B-King en México

Tras la confirmación de la muerte de B-King y Regio Clown, Marcela Reyes volvió a emitir un contundente comunicado a través de las redes sociales.

septiembre 25 de 2025
09:03 a. m.
Luego de que las autoridades de México confirmaron la muerte de Bayron Sánchez, el artista conocido como B-King en la industria musical, Marcela Reyes, su expareja, comunicó que se encontraba devastada.

La DJ le envió un sentido mensaje de condolencias a la hermana y la mamá del cantante y aseguró que recordará con amor cada uno de los momentos que vivió junto a B-King durante los siete años que fueron pareja.

Sin embargo, en medio del luto, también denunció amenazas en su contra y, por lo tanto, en la noche del 24 de septiembre de 2025 comunicó una importante decisión. ¿Cuál fue?

Marcela Reyes anunció que está a disposición de las autoridades tras la muerte de B-King en México

Mediante dos historias de Instagram, Marcela Reyes le pidió a las autoridades de Colombia y de México que avancen con celeridad en las investigaciones para que el crimen de B-King no quede impune.

Además, les indicó que, si lo consideran pertinente, ella se pone a su disposición para lo que necesiten indagar.

"Hoy me dirijo a ustedes con un dolor que me acompañara siempre. Sin embargo, me niego a cargar con una responsabilidad que no me corresponde y, por eso, alzo la voz con fuerza y dignidad para exigir lo que es justo. Exijo a los gobiernos de México y Colombia que se esclarezca, de manera transparente, rápido y con rigor, lo que sucedió con Bayron. Mi petición no es política, es humana porque la vida de él no puede quedar en el olvido", comenzó escribiendo Marcela Reyes.

"Mi compromiso es con la memoria de Bayron. No descansaré hasta que se sepa la verdad y se haga justicia. Me pongo a disposición de las autoridades de Colombia y México", añadió.

¿Cómo han avanzado las investigaciones tras el crimen de B-King y Regio Clown en México?

Luego del hallazgo de los cuerpos, las autoridades han indicado que, tras salir de un gimnasio en Polanco, B-King y Regio Clown tomaron un taxi para, posteriormente, ser recogidos por un vehículo Mercedes-Benz.

De esa manera, ese automóvil los habría conducido hacia el Estado de México y sería determinante para seguirle la pista al crimen que tiene en shock a los ciudadanos colombianos y mexicanos.

Es así como, tras un detallado análisis, la Fiscalía de la Ciudad de México ya localizó el Mercedes-Benz en un predio ubicado en Texcoco y, además, en ese mismo lugar también encontró una camioneta Volkswagen y una moto en estado de abandono.

 

 

