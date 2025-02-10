Marcela Reyes recibió un aterrador mensaje desde el celular de B-King tras su muerte

Marcela Reyes, quien vivió una relación de 7 años con Bayron Sánchez, artista conocido como B-King y quien falleció en México en medio de un confuso caso, habló nuevamente sobre lo sucedido y reveló que recibió un extraño mensaje, después que se había confirmado la noticia de la muerte.

En diálogo con el programa 'Siéntese quien pueda' de Univisión, la DJ y empresaria reveló le escribieron desde el número de Bayron y aunque inicialmente pensó que se trataría de una señal de esperanza pensando en que su expareja seguía con vida, las cosas se turnaron turbias y confirmó que comenzó a recibir amenazas.

El mensaje que recibió Marcela Reyes

"Imagínense que por el teléfono con el que yo me comuniqué algunas veces con Bayron, me llegó un mensaje y yo: 'Bayron está vivo', cuando entro, me empiezan a escribir 'asesina, regrésalo, devuélvelo'", comentó en diálogo con el medio en mención.

Por otro lado, relató que por esta misma vía comenzaron a amenazarla, asegurando que le podría pasar algo a su hijo Valentino. "Me dicen que me van a quitar a mi niño, que Valentino no puede ir al colegio, que me lo van a quitar yendo para el colegio".

¿Quién está detrás de los mensajes y las amenazas?

Reyes señaló que cree saber quien es la persona que tiene ese teléfono de B-King en su poder. "Alguien muy cercano, pero me encantaría que su familia, su mamá o su hermana que la está pasando muy mal, averigüen quién lo tiene".

Finalmente, la DJ señaló que denunció a 40 medios de comunicación y periodistas por difamación, argumentando que la habrían relacionado injustificadamente con la desaparición y muerte de su expareja en México.